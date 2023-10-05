Переход на зимнее время. Когда нужно перевести часы?

В течение десятилетий украинцы переводят свои часы осенью и весной. Уже совсем скоро нам опять нужно будет перевести часы на час назад.

Когда именно переводить часы на зимнее время в 2023 году, читай в материале.

Когда нужно переводить часы: переход на зимнее время 2023

Уже 29 октября, в 4 часа утра украинцы переведут часы на час назад.

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Если твой телефон подключен к интернету, часы на нем могут перевестись автоматически. Однако, проснувшись 29 октября, первым делом убедись, правильное ли время на всех твоих устройствах.

В Европе также продолжают переводить часы, а в мире этот метод используют почти 80 стран.

Много лет подряд Еврокомиссия думает над тем, чтобы отменить перевод стрелок весной и осенью.

В этом вопросе наша страна прислушивается к Европе, но политики не могут прийти к единому мнению. Год назад законопроект о переводе часов не был принят в Раде. Поэтому вопрос о времени так и остается открытым.

Многим людям перевод часов упрощает жизнь, поэтому украинцы с нетерпением ждут, когда уже можно будет перевести часы.

Осенью этот процесс приносит радость, ведь можно поспать на час дольше. Весной наоборот приходится вставать раньше из-за перевода часов на летнее время.

Для того чтобы твой организм адаптировался под новое время, советуем следовать некоторым рекомендациям.

За неделю до перевода часов постарайся нормализовать свой сон. Также не лишним будет отдых. Побольше гуляй на свежем воздухе и проводи время так, как тебе нравится. Постарайся оградить себя от сильного стресса. Следи за своим питанием. Полезная и вкусная еда принесет тебе не меньше пользы, чем хороший сон.

А еще можешь обратить внимание на дыхательные практики, медитацию и йогу. Кстати, если хочешь начать знакомство с йогой, но не знаешь, с чего начать, ищи в нашем материале советы для начинающих.

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