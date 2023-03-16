Когда пикировать перец весной: правила пересадки и удачные даты по лунному календарю

С первыми лучами солнца весной стоит уже планировать садово-огородные работы. Поскольку погода еще может быть нестабильной, лучше рассаду приготовить дома, а с первыми теплыми ночами — высадить в открытый грунт. К примеру, перец: как правильно пикировать перец и для чего это делать — читай в материале.
Как правило, под пикированием подразумевается пересадка подросшей рассады в открытый грунт или в большие горшки.
Пикировать растения, в том числе и перец, следует для того, чтобы у них развивалась корневая система.
Учти, что перец плохо переносит любое повреждение корней и долго восстанавливается после пересадки, поэтому пикирование следует проводить очень аккуратно.
Учти, что перец плохо переносит любое повреждение корней и долго восстанавливается после пересадки, поэтому пикирование следует проводить очень аккуратно.
Если все сделать аккуратно, то корневая система перца будет усваиваться на более крупных территориях земли.
Пикировать перец можно в фазе двух настоящих листочков. Пикирование рассады перца также можно проводить как только начнет образовываться первая пара настоящих листьев.
С момента посева до пикирования проходит от трех до четырех недель.
С момента посева до пикирования проходит от трех до четырех недель.
Но не стоит считать только дни: лучше обращать внимание на развитие самого растения и его корней.
И сладкий, и острый перец пикируют на восходящую луну, то есть в те дни, когда луна увеличивается в размерах. Эта фаза наступает после новолуния.
Благоприятные дни пикирования перца в марте 2023:15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Для удачного пикирования перца следует подготовить почву, тару и несколько удобрений.
Почву для пикирования перца можно использовать такую, которая была и при посеве. Главное, чтобы она была рыхлой, нейтральной по кислотности.
Как правило, грунтовую смесь производят на основе торфа с добавлением песка.
Как правило, грунтовую смесь производят на основе торфа с добавлением песка.
Также к земле нужно добавить удобрения для плодородия.
За четыре часа до пикирования рассаду рекомендуется обильно пролить теплой водой, чтобы почва не осыпалась с корней при их пересадке, а земляной ком хорошо отделялся.
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А как и когда обрезать ежевику весной — читай в другом материале. Мы рассказали, зачем это нужно делать и правила правильной обрезки.
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