Когда пикировать перец весной: правила пересадки и удачные даты по лунному календарю

С первыми лучами солнца весной стоит уже планировать садово-огородные работы. Поскольку погода еще может быть нестабильной, лучше рассаду приготовить дома, а с первыми теплыми ночами — высадить в открытый грунт. К примеру, перец: как правильно пикировать перец и для чего это делать — читай в материале.

Что такое пикирование перца и нужно ли его делать?

Как правило, под пикированием подразумевается пересадка подросшей рассады в открытый грунт или в большие горшки.

Пикировать растения, в том числе и перец, следует для того, чтобы у них развивалась корневая система.

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Учти, что перец плохо переносит любое повреждение корней и долго восстанавливается после пересадки, поэтому пикирование следует проводить очень аккуратно.

Если все сделать аккуратно, то корневая система перца будет усваиваться на более крупных территориях земли.

Когда можно пикировать перец в марте

Пикировать перец можно в фазе двух настоящих листочков. Пикирование рассады перца также можно проводить как только начнет образовываться первая пара настоящих листьев.

С момента посева до пикирования проходит от трех до четырех недель.

Но не стоит считать только дни: лучше обращать внимание на развитие самого растения и его корней.

И сладкий, и острый перец пикируют на восходящую луну, то есть в те дни, когда луна увеличивается в размерах. Эта фаза наступает после новолуния.

Когда пикировать перец в марте по лунному календарю

Благоприятные дни пикирования перца в марте 2023:15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Подготовка к пикированию перца

Для удачного пикирования перца следует подготовить почву, тару и несколько удобрений.

Подготовка почвы

Почву для пикирования перца можно использовать такую, которая была и при посеве. Главное, чтобы она была рыхлой, нейтральной по кислотности.

Как правило, грунтовую смесь производят на основе торфа с добавлением песка.

Также к земле нужно добавить удобрения для плодородия.

Подготовка рассады

За четыре часа до пикирования рассаду рекомендуется обильно пролить теплой водой, чтобы почва не осыпалась с корней при их пересадке, а земляной ком хорошо отделялся.

Как пикировать перец: пошагово

Наполни пикировочные емкости грунтом на 3/4; Посередине сделай углубление для растения; Аккуратно, ложечкой, поддевай сеянцы; Посади молодые сеянцы в лунку, слегка углубляя, но следи, чтобы земля не касалась семядольных листочков; Слегка присыпь корни землей и пролей теплой водой; После этого перенеси растения в прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

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