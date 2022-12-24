Празднику быть или не быть? Когда правильно праздновать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января

У каждого существует свой вечный вопрос. И если у наших друзей-британцев он звучит как “быть или не быть”, то у нас у украинцев это “25 декабря или 7 января”.

Из-за того, что мы имели за всю свою историю существования достаточно тернистый путь к свободе, за которую до сих пор боремся, традиции и быт наших предков претерпевали немалые изменения.

Однако что теперь делать нам? Когда правильно праздновать Рождество Христово? Вікна разобрались в вопросе, чтобы у тебя было больше времени на празднование вместо долгих поисков простого ответа.

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Откуда началась вся путаница

До 1582 года во всем мире существовал только один календарь — Юлианский. Маленький спойлер: за ним мы сейчас и празднуем религиозные праздники, но он немного устаревший.

Почему его решили поменять? Все достаточно просто. Долгое время оставалась одна деталь, которую никто не замечал — наша планета вращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а в високосный год на день больше. Всегда остается еще около 5 часов 48 минут.

И если к 1582 году это не имело такого большого значения, то в момент открытия правды оказалось, что эти часы накопились на целых 14 дней. То есть Юлианский календарь начал работать неправильно, как сломанные часы и отставал от реальной жизни.

А это было очень важно для верующих. Поэтому в первую очередь сообщили о находке Папе Римскому Григорию XIII, который и приказал исправить все, а в его честь решили назвать новый правильный календарь — Григорианский.

Почему украинцы не перешли на новый календарь

На самом деле, большая часть украинского народа перешла де-юре на новый календарь. Однако на 1582 год наши земли находились в составе Речи Посполитой, а наш народ не очень радовался тому, что у него забрали свободу. Так что и идти на уступки власти желания не было.

Таким образом, вероятно, украинцы решили сохранить старые даты празднований как частицу собственной идентификации.

Когда прошло довольно много времени, в 19 веке другая оккупационная власть, но уже Российской империи, снова вернула в жизнь украинцев Григорианский календарь, приняв его на “своих” территориях.

Однако Российская православная церковь сохранила для празднований даты из Юлианского календаря, что насаждала и на захваченных территориях. Таким образом, еще по крайней мере шесть автокефалий, которые раньше были под властью России, продолжают придерживаться этого календаря.

Таким образом, различные оккупационные режимы и попытки “подровнять” украинцев под себя создали на наших территориях не только вопрос, на каком языке общаться, но и когда праздновать Рождество.

Когда правильно праздновать Рождество

Прежде всего необходимо отметить, что этот праздник для каждого по-своему особенный. А, возможно, у некоторых вообще нет желания или возможности его отмечать. Поэтому выбирать дату необходимо только с учетом собственных чувств.

Если ты чувствуешь, что хочешь что-то изменить и попытаться организовывать празднование 25 декабря, тогда никто тебе не может помешать. Только соблюдай комендантский час и правила безопасности.

Если твое сердце пока не в состоянии отпустить давнюю традицию твоей семьи и ты хочешь еще хотя бы раз вернуться в ту особую атмосферу, тогда отпразднуй 7 января. Или всегда можешь выбрать третий вариант и собраться с родными дважды в каждую из дат. Почему бы и нет, если время с близкими столь ценное?

Однако, если перейти к сухим фактам, то немало аргументов сводится к тому, что стоит попытаться перейти на празднование 25 февраля. Прежде всего, это объясняется тем, что мы сами живем по Григорианскому календарю, а значит выбирать старые даты для празднований достаточно нелогично, поскольку они не совпадают с реальным временем.

Кроме того, многие приверженцы этой идеи отмечают, что такой шаг сможет помочь нам еще раз отмежеваться от страны-агрессорки, которая на новый стиль празднования так и не перешла.

Однако с другой стороны, если пользоваться только Григорианским календарем, тогда придется менять практически все даты церковных праздников, что может вызвать путаницу, или снова разделить украинцев. А мы к этому точно не стремимся.

Также важно отметить, что точной даты рождения Иисуса Христа нет. Поэтому не стоит спорить за день, который ты выберешь для празднования.

Хорошим решением будет перейти на празднование религиозных праздников по Новоюлианскому календарю, который сохранит точность и совпадение с реальным временем. Вместе с тем он позволит оставить на месте дать праздников, что меняются.

Таким образом, мы сможем сохранить собственную дату для празднования Пасхи, но изменим день для Рождества и приблизимся к новой реальности.

Первый месяц года также богат важными событиями в христианском мире, поэтому украинцы будут праздновать девять церковных праздников. Читай, какие церковные праздники будут отмечать в январе 2023 года.

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