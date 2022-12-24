Празднику быть или не быть? Когда правильно праздновать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 декабря 2022, 17:35
Коли правильно святкувати Різдво Христове
Фото: Pexels

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