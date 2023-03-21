Будут греть сердце красотой до самых заморозков: когда сажать георгины весной 2023

Они поражают своей нежностью и красотой. Но несмотря на это душистые георгины могут цвести до самых заморозков. Так что они становятся заметными фаворитами как среди ценителей домашних букетов, так и садоводов.

Остается вопрос только, когда сажать георгины весной? Не хочется ведь повредить нежные растения, а вместе с ними и свое настроение.

Когда сажать георгины весной

Обычно опытные садоводы в почву высаживают георгины в период с мая по июнь. Поскольку наиболее подходящее время для работы с этими цветами тогда, когда земля уже хорошо прогрелась.

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Как сажать георгины весной

Важно знать, что клубни георгин необходимо готовить уже в апреле: достать из прохладного хранилища, удалить отмершие части, места срезов присыпать золой.

После этого нужно высадить клубни в контейнер для проращивания, а затем переносить их в открытый грунт.

Как сажать георгины в открытый грунт

В первую очередь нужно выбрать место, где будут расти георгины. Оно должно быть защищенным от ветра, но солнечным.

Перед тем, как сажать, клубни также можно обработать слабым раствором марганцовки. Это важно сделать, чтобы предотвратить появление болезней и вредителей.

Затем положить немного навоза на дно лунки размером 40х40 сантиметров и глубиной 30 сантиметров, за ним 20 граммов суперфосфата и комплексного минерального удобрения. К ним также следует добавить немного извести и золы, после чего тщательно перемешать в земле.

Дальше остается только высадить клубни на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Однако если это низкорослый сорт, то следует уменьшить расстояние до 30 сантиметров.

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