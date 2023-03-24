Когда сажать кабачки в открытый грунт 2023 и что для этого нужно

Кабачки считаются одной из самых простых культур для выращивания. Они дают хорошие плоды даже тогда, когда за ними почти не ухаживают.

Но при этом важно считаться со сроками посадки и временем полива. Когда сажать кабачки в открытый грунт — читай в материале.

Когда сажать кабачки в открытый грунт 2023

Если сеять кабачки на огороде в конце мая, то получишь урожай можно уже в августе. А если выбирать для этого ранние сорты — в июле.

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При этом важно знать, что кабачки — растения теплолюбивые. Они не переносят весенних заморозков, поэтому лучше всего их сеять в мае.

Если хочешь получить урожай уже в июне, тогда надо использовать не семена, а рассадный метод. В таком случае плоды можно будет собирать не в конце июля, а на месяц раньше.

Когда сажать кабачки по лунному календарю в 2023 году

В 2023 году благоприятными днями для посадки кабачков в открытый грунт являются:

в апреле — 22, 24–27;

в мае — 4, 22–24.

Неблагоприятные дни для посадки кабачков в открытый грунт в 2023 году:

в апреле — 6, 13–16, 19, 20, 21;

в мае — 5, 11–13, 18, 19, 20.

Как подготовить семена кабачков к посеву

Семена этих растений не требуют какой-то специальной подготовки, их можно смело высевать сухими.

Если ты все таки хочешь с ними что-то сделать, то при посеве на рассаду их можно замочить на день в теплой воде или прорастить, завернув во влажную ткань. После этого — высевать в горшочки.

Также рекомендуют проращивать семена и при посеве в открытый грунт, но в таком случае важно следить за тем, чтобы почва до момента появления всходов была постоянно влажной. Если земля пересохнет, ведь в мае часто бывает жара, семена могут погибнуть.

Как правильно выращивать кабачки: правила ухода

Поливать растения необходимо раз в неделю, а при засухах — три раза. Ствол окучивают после того, как на растении появилось пять – шесть листиков. Для удобрения ростков берут минеральные вещества спустя десять дней после посева, чтобы стимулировать их рост. Во время цветения проводят следующую подкормку, а третью — когда появляются зачатки плодов. Кроме этого, нужно очищать землю от сорной травы по мере ее появления. Что касается почвы, то ее необходимо рыхлить раз в неделю, чтобы влага и воздух попадали к корням. После того как появятся соцветия, некоторые садоводы помогают опылению. Для этого разводят ложку меда в воде и опрыскивают листья около завязи. Такой запах будет привлекать насекомых, и они будут опылять растение.

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