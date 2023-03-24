Когда сажать кабачки в открытый грунт 2023 и что для этого нужно

Кабачки считаются одной из самых простых культур для выращивания. Они дают хорошие плоды даже тогда, когда за ними почти не ухаживают.
Но при этом важно считаться со сроками посадки и временем полива. Когда сажать кабачки в открытый грунт — читай в материале.
Если сеять кабачки на огороде в конце мая, то получишь урожай можно уже в августе. А если выбирать для этого ранние сорты — в июле.
При этом важно знать, что кабачки — растения теплолюбивые. Они не переносят весенних заморозков, поэтому лучше всего их сеять в мае.
При этом важно знать, что кабачки — растения теплолюбивые. Они не переносят весенних заморозков, поэтому лучше всего их сеять в мае.
Если хочешь получить урожай уже в июне, тогда надо использовать не семена, а рассадный метод. В таком случае плоды можно будет собирать не в конце июля, а на месяц раньше.
В 2023 году благоприятными днями для посадки кабачков в открытый грунт являются:
Семена этих растений не требуют какой-то специальной подготовки, их можно смело высевать сухими.
Если ты все таки хочешь с ними что-то сделать, то при посеве на рассаду их можно замочить на день в теплой воде или прорастить, завернув во влажную ткань. После этого — высевать в горшочки.
Если ты все таки хочешь с ними что-то сделать, то при посеве на рассаду их можно замочить на день в теплой воде или прорастить, завернув во влажную ткань. После этого — высевать в горшочки.
Также рекомендуют проращивать семена и при посеве в открытый грунт, но в таком случае важно следить за тем, чтобы почва до момента появления всходов была постоянно влажной. Если земля пересохнет, ведь в мае часто бывает жара, семена могут погибнуть.
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