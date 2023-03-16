Когда сажать кукурузу весной по обычному и лунному календарю

Урожайность кукурузы зависит от множества факторов. В том числе от климатических условий, подбора семья и времени, когда сажалась кукуруза.

Например, если посеять зерна слишком рано, то они могут не дожить до тепла. Когда сажать кукурузу весной — читай в материале.

Когда сажать кукурузу весной 2023 по лунному календарю

В теплых регионах, где грунт прогревается до +12 °С уже в середине весны, в открытый грунт зерна злака можно сажать в апреле. Лучшие дни для этого по лунному календарю: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 апреля.

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На рассаду семена кукурузы сажают в начале мая. Согласно лунному календарю, в 2023 году для посадки благоприятные дни: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 мая.

Со середины мая и в июне сажать в открытый грунт кукурузу по лунному календарю можно: 22, 23, 24, 30, 31 мая; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 июня.

Когда сеять кукурузу и как правильно это делать

В начале нужно подготовить участок к посеву. Для этого убери огород от сорняков и прошлогодних остатков. Перед посевом кукурузы нужно дождаться, пока почва прогреется. Также необходимо правильно выбрать семена. Обычно первые большие всходы кукурузы появляются на 7–11 сутки после засева.

Перед посевом важно перебрать семена, осмотреть и выбросить мелкие и поврежденные зерна. Не годятся к посеву зерна с пятнами или потемневшие.

Семена после этого прогревают в течение пяти дней. Для этого их раскладывают в один слой под прямыми солнечными лучами или держат в другом теплом месте. После этого необходимо замочить кукурузу в фунгицидном растворе для протравливания от грибков.

Подготовленные семена можно сразу ложить в грунт. А для того, чтобы ускорить появление всходов, предварительно нужно прорастить кукурузу на бумажных салфетках или ватных дисках.

Как сеять кукурузу: пошаговая инструкция

Кукурузу необходимо садить рядами, между растениями оставляют не менее 50 см. Ширина междурядьев должна составлять около 100 см.

Также важно придерживаться следующих правил:

Выкопай посадочные лунки глубиной около 7 см. Заполни их водой и дай ей впитаться. В каждую лунку высевают по два – три семечка. Заполни лунку землей и полей еще раз. Желательно накрыть посевы пленкой, а при появлении всходов убрать укрытие. Среди взошедших ростков в каждом гнезде выбирают по одному самому сильному ростку, остальные прореживают.

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