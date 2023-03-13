С собственной грядки прямиком в борщ. Сроки посадки лука весной 2023

Выращивание огорода редко когда обходится без лука. А собрать такой урожай можно даже в домашних условиях — из вазонов на балконе. В материале мы рассказываем, когда сажать лук весной 2023. Читай подробно о сроках посадки лука.

Когда сажать лук весной 2023: сроки посадки

Если заморозки уже миновали, можно приступать к высадке лука. Обычно лук в открытый грунт сажают до начала апреля, чтобы он успел созреть.

Сначала подготовь почву. Для этого выбери участок, который хорошо прогревается солнцем, перекопай его. Добавь гной или компост — 5 кг на 1 кв. м. Удобрить землю можно калием и фосфором в пропорции 30 г на 1 кв. м.

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Опытные огородники рассказывают, что лучшей культурой, которая росла до лука на грядке, является картофель, помидоры и дыня. Лук нежелательно сажать несколько лет на одно и то же место. Кстати, раньше мы рассказывали, когда сеять морковь весной.

Севок луковиц можно дополнительно подготовить, оставив его в теплом месте на ночь. Чтобы обеззаразить посев, погрузи луковицы в раствор марганцовки на полчаса, затем высуши лук.

Выбери сорт, который хочешь посадить. Учти, что они имеют разные сроки созревания.

Репчатый лук — 90-100 дней.

90-100 дней. Среднеспелый — 100-120 дней.

100-120 дней. Поздний — более 120 дней.

Зеленый лук созревает за 150-210 дней, а фиолетовый — 100-120 дней.

Как правильно сажать лук в почву и дома

Если почва готова к высадке лука, сделай небольшие лунки глубиной 2-3 см на расстоянии 10 см друг от друга. Луковицы втыкай в лунки, легонько вдавливай в землю.

Присыпь посадку небольшим слоем земли в 1-2 см. Через 7-14 дней лук взойдет. Проращивание зависит от погодных условий. Чем выше температура воздуха, тем быстрее всходит посадка.

Удобрять почву дополнительно не нужно, но если урожай родит слабо, то через 2-3 недели после появления ростков можно использовать помет или минеральные удобрения.

Уход за посаженным луком заключается в регулярном поливе и вырывании сорняков. За месяц до сбора поливать лук не нужно.

Чтобы вырастить зеленый лук дома, достаточно приобрести несколько луковиц в магазине. Поставь лук в емкость с водой или неглубоко посади в землю. Большая часть должна оставаться на поверхности. Поливай грунт раз в несколько дней так, чтобы вода не попадала на луковицу.

Вырастить лук можно даже из его кусочка. Для этого срезанную нижнюю часть лука поставь в емкость с водой или посади в грунт. Большая часть луковицы должна быть на поверхности. Регулярно поливай лук так, чтобы вода не попадала на луковицы.

Раньше мы рассказывали, когда сажать картошку весной.

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