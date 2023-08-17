Когда сажать малину осенью и как правильно это делать: все о подготовке, посадке и пересадке

Малина — это многолетнее растение, корни которого живут несколько лет. Но для того, чтобы получить хорошие ягоды, малину нужно обильно поливать и сажать в хорошо освещенные места.

Перед посадкой также подготавливают почву, тщательно ее удабривают навозом, вводят минеральные удобрения. Когда сажать малину осенью и какие правила важно учесть — читай в материале.

Когда сажать малину осенью

Саженцы малины сажают осенью. Лучше делать это при влажности воздуха 80%, и при температуре от +10 до +15 C. В Украине это время наступает в сентябре или октябре. Все посадочные работы, которые касаются этого растения, проводят вплоть до ноября.

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Посадка малины осенью: подготовка растений

Для саженцев бери однолетние корневые отростки из придаточных почек материнских растений.

Кроме этого можно купить в специализированных магазинах сортовые саженцы.

Готовыми к посадке считаются те черенки, у которых на корневой шейке уже есть замещающие почки. Чаще всего это происходит после того, как опадут листья.

Осенняя посадка малины: подготавливаем почву

Лучший грунт для малины — это хорошо дренированные и плодородные легкие суглинки, тогда как песчаные и супесчаные почвы будут требовать регулярных подкормок и частых поливов.

За месяц или полтора до посадки участок, предназначенный под малинник, почисть от сорняков и перекопай на глубину штыка лопаты, внося под перекопку на каждый метр по 10 кг компоста или перегноя, 60-80 г суперфосфата и около 50 г сернистого калия.

Как сажать малину: основные правила

Малину сажают несколькими способами.

Одиночный вариант. Тебе нужно выбрать для посадки мощных растений с 6-8 длинными побегами. Ветки закрепи на шпалере или обвяжи его по окружности прочной проволокой на высоте 50-70 см и закрепи на нескольких столбиках. Ленточный и траншейный способы. Для посадки сделай оптимальную глубину ямы (50-60 см). Между растениями выдерживай расстояние в 70-90 см.

Как пересаживать малину: главные правила

Выкопай саженцы с комом земли и высади в заранее подготовленные лунки большего размера. Землю аккуратно уплотни по бокам углубления. Пересаженным растениям обеспечь обильный полив (3-4 литра воды под 1 куст). Важно понимать, что растению необходимо около месяца, чтобы развить и нарастить крепкие корни.

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