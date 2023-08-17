Когда сажать малину осенью и как правильно это делать: все о подготовке, посадке и пересадке

Малина — это многолетнее растение, корни которого живут несколько лет. Но для того, чтобы получить хорошие ягоды, малину нужно обильно поливать и сажать в хорошо освещенные места.
Перед посадкой также подготавливают почву, тщательно ее удабривают навозом, вводят минеральные удобрения. Когда сажать малину осенью и какие правила важно учесть — читай в материале.
Саженцы малины сажают осенью. Лучше делать это при влажности воздуха 80%, и при температуре от +10 до +15 C. В Украине это время наступает в сентябре или октябре. Все посадочные работы, которые касаются этого растения, проводят вплоть до ноября.
Для саженцев бери однолетние корневые отростки из придаточных почек материнских растений.
Кроме этого можно купить в специализированных магазинах сортовые саженцы.
Кроме этого можно купить в специализированных магазинах сортовые саженцы.
Готовыми к посадке считаются те черенки, у которых на корневой шейке уже есть замещающие почки. Чаще всего это происходит после того, как опадут листья.
Лучший грунт для малины — это хорошо дренированные и плодородные легкие суглинки, тогда как песчаные и супесчаные почвы будут требовать регулярных подкормок и частых поливов.
За месяц или полтора до посадки участок, предназначенный под малинник, почисть от сорняков и перекопай на глубину штыка лопаты, внося под перекопку на каждый метр по 10 кг компоста или перегноя, 60-80 г суперфосфата и около 50 г сернистого калия.
Малину сажают несколькими способами.
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