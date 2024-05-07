Когда сажать огурцы в мае 2024: благоприятные и запретные даты

Ты планируешь посадить в мае огурцы, но не знаешь лучших дат для обильного урожая? Ориентируйся по лунному календарю — огурцы, как и другие овощи, имеют в нем свои особенные дни посадки. Когда в мае 2024 года сажать огурцы — читай в нашем материале.
В мае обычно в открытую почву высаживают уже готовую рассаду — выращенные из нее огурчики быстро пойдут в рост, будут сильными и вскоре порадуют тебя первыми хрустящими плодами.
Но и если ты планируешь выращивать огурцы из семян сразу в открытом грунте, май — самое время для посадки, ведь земля уже хорошо прогрелась.
Но каким бы образом ты ни сажал огурцы, сделай посадку по лунному календарю.
Луна имеет четыре активные фазы, две из которых продуктивны для урожая, а две других — нет. В фазе растущего месяца лучше всего разрастается верхняя, наземная часть растения.
А вот в фазе между полнолунием и новолунием в рост лучше идут корни.
На новолуние и полнолуние вообще стоит воздержаться от любых посадок.
По месячному посевному календарю на май 2024 года, лучшими датами для посадки огурцов будут 9-13 мая, 17-22 мая.
По месячному посевному календарю на май 2024 года, лучшими датами для посадки огурцов будут 9-13 мая, 17-22 мая.
А в целом все действия, связанные с растениями, лучше проводить на растущий месяц.
Категорически запрещено высаживать огурцы в дни полнолуния и нового месяца. Нельзя сажать на новолуние — 8 мая 2024 года и на полнолуние — 23 мая 2024 года.
Категорически запрещено высаживать огурцы в дни полнолуния и нового месяца. Нельзя сажать на новолуние — 8 мая 2024 года и на полнолуние — 23 мая 2024 года.
А вот о том, как правильно сеять в этом году огурцы, какой температуры дождаться, чтобы высеять их в открытый грунт, можешь почитать в другом нашем материале.
Если ты сажаешь огурцы в мае в открытый грунт семенами, прорасти их для быстрого прорастания:
Через несколько дней твои семена “проклюнутся” и будут готовы к посадке.
А если ты хочешь посадить огурцы в открытый грунт семенами и быть уверенным (-ой), что они не замерзнут от случайных майских заморозков, воспользуйся оригинальным способом посадки под пластиковые бутылки.
Раньше мы писали, что положить в лунку при посадке огурцов: советы для разных типов почв и экологические удобрения для улучшения урожая.
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