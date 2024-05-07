Когда сажать огурцы в мае 2024: благоприятные и запретные даты

Ты планируешь посадить в мае огурцы, но не знаешь лучших дат для обильного урожая? Ориентируйся по лунному календарю — огурцы, как и другие овощи, имеют в нем свои особенные дни посадки. Когда в мае 2024 года сажать огурцы — читай в нашем материале.

В мае обычно в открытую почву высаживают уже готовую рассаду — выращенные из нее огурчики быстро пойдут в рост, будут сильными и вскоре порадуют тебя первыми хрустящими плодами.

Но и если ты планируешь выращивать огурцы из семян сразу в открытом грунте, май — самое время для посадки, ведь земля уже хорошо прогрелась.

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Но каким бы образом ты ни сажал огурцы, сделай посадку по лунному календарю.

Когда сажать огурцы в мае 2024 года по лунному календарю

Луна имеет четыре активные фазы, две из которых продуктивны для урожая, а две других — нет. В фазе растущего месяца лучше всего разрастается верхняя, наземная часть растения.

А вот в фазе между полнолунием и новолунием в рост лучше идут корни.

На новолуние и полнолуние вообще стоит воздержаться от любых посадок.

По месячному посевному календарю на май 2024 года, лучшими датами для посадки огурцов будут 9-13 мая, 17-22 мая.

А в целом все действия, связанные с растениями, лучше проводить на растущий месяц.

Категорически запрещено высаживать огурцы в дни полнолуния и нового месяца. Нельзя сажать на новолуние — 8 мая 2024 года и на полнолуние — 23 мая 2024 года.

А вот о том, как правильно сеять в этом году огурцы, какой температуры дождаться, чтобы высеять их в открытый грунт, можешь почитать в другом нашем материале.

Как сажать огурцы на рассаду семенами: полезные советы

Если ты сажаешь огурцы в мае в открытый грунт семенами, прорасти их для быстрого прорастания:

разведи марганцовку с водой до появления розового цвета;

опусти в раствор семена, подожди пол часа;

прямой теплой проточной водой;

разложи на блюдце мокрую салфетку или марлю;

равномерно разложи по ней семена;

поставь блюдце в теплое место.

Через несколько дней твои семена “проклюнутся” и будут готовы к посадке.

А если ты хочешь посадить огурцы в открытый грунт семенами и быть уверенным (-ой), что они не замерзнут от случайных майских заморозков, воспользуйся оригинальным способом посадки под пластиковые бутылки.

Раньше мы писали, что положить в лунку при посадке огурцов: советы для разных типов почв и экологические удобрения для улучшения урожая.

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