Когда сажать редиску в открытый грунт 2023 и как правильно это делать

Многие люди, которые впервые занимаются выращиваниям редиски, думают, что это очень легко. Ты просто засеваешь семена и собираешь урожай. Но это совсем не так.

Редис требует достаточного ухода и сил для того, чтобы получить действительно хороший урожай. Когда сажать редиску в открытый грунт 2023 и как правильно за ней ухаживать — читай в материале.

Когда сажать редиску в 2023 году

Редиска очень быстро растет. От посева до урожая проходит всего месяц. Поэтому, если ты думаешь над тем, когда сеять редиску в открытый грунт, то это можно делать каждую неделю в течение всей весны. Начинают сажать редис в первые теплые дни марта, со средины месяца и до июня.

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Когда сажать редис по лунному календарю

Лучшие сроки посадки по лунному календарю 2023:

15–25 апреля;

5–20 мая;

25 июля – 5 августа.

Где сеять редис: правила посадки

Важно сеять редис в правильном месте. Для этого нужно подыскать солнечный участок. А если будешь сеять редис летом — затемненный. Редис можно сеять неподалеку от других растений.

Например, возле пастернака и морковки. Для посадки нужен нетяжелый грунт.

Его предварительно желательно очистить от мусора и сорняков. В грунт лучше добавить песок, перегной и компост. При этом важно не использовать свежий навоз.

Как правильно сеять редис

Его нужно высаживать, разбрасывая поштучно семена в бороздки.

Расстояние между семенами должно составлять до 7 см. При этом их нужно сеять не глубоко, до 1,5 см. Всходы появятся уже на четвертый день с момента посева.

Как правильно ухаживать за редисом

Почва должна быть влажной, но не болотистой. Если будешь забывать поливать редиску, она может вырасти горькой и сухой. Подкормку можно вносить, используя калий и фосфор. Также часто используют золу. Она содержит в себе массу полезных микроэлементов.

Корнеплоды нужно собирать тогда, когда видимая над землей часть превысит 2 см в диаметре.

Если долго не собирать редис, он станет жестким. Хранят редиску в пакетах, предварительно избавившись от хвостиков. После этого пакеты кладут в холодильник.

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