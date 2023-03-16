Когда сажать розы весной: даты посадок от опытных садоводов и по лунному календарю

Розы — одни из самых красивых цветов, которые к тому же имеют изысканный аромат. Но ухаживать за растениями не так легко.
Розы сажают в открытый грунт весной и подготавливают к лету. Когда сажать розы весной и что для этого нужно — читай в материале.
Розы весной сажают тогда, когда земля будет достаточно прогрета. Чаще всего это делают в апреле. А если ты переживаешь, что можно еще ожидать заморозков, то сажай в средине апреля – мае.
Роза — растение, которое любят солнце. Поэтому выбирай солнечное и теплое место. Лучше делать это на возвышенном месте или склоне. Ведь на заниженных местах будут образовываться лужи с дождевой водой.
От этого будут гнить корни. Если ты сажаешь кустовые розы, то оставляй между ними достаточно места.
От этого будут гнить корни. Если ты сажаешь кустовые розы, то оставляй между ними достаточно места.
Такие кустарники очень быстро разрастаются, им нужно много пространства для хорошего роста. Плетистую розу сажают возле южных стен дома или беседок, чтобы у веток было на что опереться.
Почву необходимо брать рыхлую и легкую, плодородную и богатою органикой. В глинистой земле (и кислой) цветы не растут. Если участок тяжелый, внеси в него компост, несколько ведер земли или несколько литров древесной золы.
Саженцы должны иметь закрытую корневую систему, чтобы не обрезать и не обрабатывать их специальными препаратами.
Саженцы, которые продают на рынках, чаще всего имеют открытую корневую систему и плохо приживаются.
Саженцы, которые продают на рынках, чаще всего имеют открытую корневую систему и плохо приживаются.
Если так случилось, что ты купил(-а) розы в таком виде, то выбирай саженцы с двумя или тремя стеблями длиной не менее 25 см.
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