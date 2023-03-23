Когда сажать свеклу 2023: лучшее время для выращивания

При посеве свеклы учитывают погоду и сроки созревания сортов. А иногда — благоприятные лунные дни для посадки. Когда сажать свеклу в 2023 году — читай в материале.

Когда сеять свеклу в открытый грунт в 2023 году

Свекла — культура довольно холодостойкая. Может переносить небольшие заморозки. Поэтому во многих регионах ее сеют в конце апреля.

Оптимальная температура почвы — 10 °С.

При этом скороспелые сорта свеклы часто садят в конце июня, чтобы собрать урожай в сентябре.

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Наиболее благоприятные дни для посадки корнеплодов моркови, пастернака и свеклы:

13–15 (до 18:00), 20–22, 30 марта;

13, 17–18, 22–23 апреля;

19–20, 23–24 мая;

10–12, 15–16, 20–21 июня.

Когда сажать свеклу в открытый грунт и как выбрать семена

Сорта свеклы разделяют по сроку созревания корнеплодов.

Скороспелым для этого требуется три месяца, среднеспелым — четыре, позднеспелым — около пяти.

Для весенних посевов можно брать все три варианта, а вот летом лучше садить только скороспелую свеклу.

Как подготовить грядку к посадке свеклы

Этот корнеплод теплолюбивый и светолюбивый. Для него нужно найти самый солнечный участок. На каждый метр вносят 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры.

После удобрения необходимо перекопать землю и разровнять ее граблями.

Делают это за несколько недель до посадки. Также важно регулярно подкармливать будущие всходы.

Как посадить свеклу: пошаговая инструкция

Замочи семена. Для этого залей их водой и оставь на сутки. После процедуры слей жидкость и приступай к посадке. Сделай бороздки. Глубина должна быть 3–4 см, а расстояние между рядами — 20–30 см. Посейте свеклу. Потом пролей бороздки водой, разложи в них семена на расстоянии не менее 3 см друг от друга, засыпь грунтом и слегка уплотни его ладонью. Дождись всходов и поливай грядку по необходимости. Прореди всходы и рыхли почву в междурядьях после каждого полива. В период вегетации нужно провести три подкормки суперфосфатом.

А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.

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