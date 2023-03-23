Когда сажать свеклу 2023: лучшее время для выращивания

При посеве свеклы учитывают погоду и сроки созревания сортов. А иногда — благоприятные лунные дни для посадки. Когда сажать свеклу в 2023 году — читай в материале.
Свекла — культура довольно холодостойкая. Может переносить небольшие заморозки. Поэтому во многих регионах ее сеют в конце апреля.
Оптимальная температура почвы — 10 °С.
Оптимальная температура почвы — 10 °С.
При этом скороспелые сорта свеклы часто садят в конце июня, чтобы собрать урожай в сентябре.
Наиболее благоприятные дни для посадки корнеплодов моркови, пастернака и свеклы:
Сорта свеклы разделяют по сроку созревания корнеплодов.
Скороспелым для этого требуется три месяца, среднеспелым — четыре, позднеспелым — около пяти.
Скороспелым для этого требуется три месяца, среднеспелым — четыре, позднеспелым — около пяти.
Для весенних посевов можно брать все три варианта, а вот летом лучше садить только скороспелую свеклу.
Этот корнеплод теплолюбивый и светолюбивый. Для него нужно найти самый солнечный участок. На каждый метр вносят 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры.
После удобрения необходимо перекопать землю и разровнять ее граблями.
После удобрения необходимо перекопать землю и разровнять ее граблями.
Делают это за несколько недель до посадки. Также важно регулярно подкармливать будущие всходы.
А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.
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