Когда сажать тюльпаны: главные правила посадки цветов осенью

Красивые весенние цветы, кроме своей привлекательности, имеют еще одно преимущество — неприхотливость.
Но, как и за другими цветами, за тюльпанами нужен хотя бы минимальный уход.
Если говорить о посадке, то высаживать их лучше в грунт с наступлением осенних дождей, не в начале осени.
Когда сажать тюльпаны, каковы правила их посадки и на какую глубину нужно сажать тюльпаны — читай в материале.
Лучше всего сажать тюльпаны с начала октября до начала декабря.
Если ты сделаешь все правильно, то луковицы тюльпанов смогут пустить корни перед тяжелыми холодами.
Если ты сделаешь все правильно, то луковицы тюльпанов смогут пустить корни перед тяжелыми холодами.
Осенняя посадка тюльпанов хороша еще и тем, что они зацветают на пару недель раньше тех цветов, которые высаживают весной.
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Допис, поширений Nature | Photography | Shoots (@natureadventure.in)
В первую очередь, глубина посадки должна быть равна трем диаметрам луковицы.
Перед посадкой осмотри луковицы на повреждения и болезни. Отбери их (плохие – выкинь).
А чтобы заранее распланировать свои дела на месяц, загляни еще и в лунный календарь удачных дней.
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