Когда сеять баклажаны на рассаду 2023 и что для этого нужно

Чтобы урожай баклажанов получился щедрым, семена необходимо вовремя посеять. В первую очередь баклажаны сеют, а уже после высаживают в грунт.
Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году и что для этого нужно — читай в материале.
Семена высевают в такое время: февраль, март и начало апреля. Если делать это в средине апреля или позже, то в открытом грунте они могут зацвести лишь под конец лета.
Прорастают семена баклажанов через несколько недель, а пророщенные — через неделю. Затем сеянцам нужно не менее двух месяцев до того, как их можно будет высаживать.
Благоприятные посадочные дни для баклажанов: 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30 марта. Самые благоприятные дни для пикировки: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30 марта.
Самые хорошие посадочные дни в апреле: 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Самые хорошие посадочные дни в апреле: 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Самые удачные дни для пикирования рассады в апреле: 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 30 апреля.
Чтобы удачно посеять баклажаны, необходимо следовать таким рекомендациям:
Перед посадкой семена нужно прогреть. Для этого помести их в банку с теплой водой (40–50 °C) на 3–5 минут и закрой крышкой. После этого помести их в 10% раствор перекиси водорода или в раствор марганцовки на 20 минут.
Если есть время, семена можно еще закалить. Для этого уложи их между двумя кусочками влажной ткани и подержи день при комнатной температуре.
Если есть время, семена можно еще закалить. Для этого уложи их между двумя кусочками влажной ткани и подержи день при комнатной температуре.
Затем помести в холодильник на пять часов. Снова перенести в комнату и так далее — в течение семи дней.
Также можно замочить семена за несколько дней до посадки и дать им просохнуть.
Также можно замочить семена за несколько дней до посадки и дать им просохнуть.
В горшочки сеют по три семени, а после появления всходов прищипывают ростки, оставляя самый сильный и здоровый. Поливать баклажаны нужно раз в неделю.
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