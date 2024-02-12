Самое время! Когда сеять базилик на рассаду: оптимальные даты

Солнце уже начинает прогревать землю, а значит — пора заниматься рассадой! Кроме привычных нам культур, стоит обратить внимание на базилик — очень вкусное и полезное растение. Выращивать базилик собственноручно — легко и приятно! В материале мы расскажем, когда сеять базилик на рассаду в 2024 году.

Когда сеять базилик на рассаду: календарь посева в 2024 году

Для хорошего урожая базилик сначала сеют на рассаду, а потом высаживают в открытый грунт. Так корневая система растений укрепится, а само растение будет расти активно.

Оптимально сеять базилик на рассаду — в марте и апреле.

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Высаживать саженцы в открытый грунт следует не раньше, чем через два месяца после посева базилика на рассаду.

Базилик является теплолюбивым растением, поэтому высаживать его в огород или теплицу нужно только тогда, когда температура воздуха будет теплой, а ночные заморозки уже не будут возвращаться.

Обычно на упаковке семян базилика указывают оптимальный период для высадки растения на рассаду и в открытый грунт. Но сеять также можно и по лунному календарю удачных дат.

Как правильно посеять рассаду базилика

Чтобы урожай был щедрым и вкусным, следует знать правила правильного посева базилика на рассаду. Для этого подготовь хорошую почву.

Культура предпочитает плодородную, рыхлую, легкую, воздухо- и водопроницаемую почву.

Что касается тары, то лучше сеять базилик в большие горшки или в меньшие — с учетом того, что тогда саженцы придется пикировать во время активного роста. В качестве тары ты также можешь использовать пластиковые, торфяные стаканчики или даже пластиковые контейнеры с дырочками.

Перед посевом следует сделать дренаж под землей, чтобы туда шла лишняя влага: базилик не любит большого количества воды, поэтому учти это в процессе ухода. Для дренажа можно использовать перлит или керамзит.

Тогда насыпь земли, но не до бортиков тары. Землю нужно увлажнить теплой и чистой водой.

Сеять базилик лучше строчками. Для этого сделай небольшое углубление-бороздку, между бороздами оставляй от трех до семи сантиметров. Если у тебя есть только горшки для рассады, тогда сади одно зерно в один горшок.

Сверху присыпь маленьким слоем земли. Полый теплой водой и накрой пленкой, чтобы образовалась мини-теплица.

Рассаду лучше поставить в темное, но теплое место с температурой 24ºС. Когда ростки будут всюду, можно снимать пленку и ставить растения на подоконник солнечной стороны дома.

Поливай рассаду базилика раз в 3-5 дней.

А вот как сеять рассаду помидоров, мы писали тебе в нашем другом материале

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