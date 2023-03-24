Помни, они любят тепло! Когда сеять майоры в открытый грунт

Совсем скоро от нас уйдет холодная температура и мы сможем насладиться изобилием разных цветов на клумбах. Садоводы уже ухаживают за деревьями, сеют рассаду и подготавливают почву для цветов. На многих клумбах можно встретить цинии, они же майоры. Мы расскажем, когда можно садить майоры в открытый грунт.

Циния — тот тип цветков, который очень любит тепло, не терпит сквозняков и застоев воды в грунте. Поэтому, чтобы посадить майоры в грунт надо дождаться постоянной плюсовой температуры.

Когда садить майоры в открытый грунт

Еще в конце марта или начале апреля любители цинии сажают рассаду. Но в открытый грунт майоры можно сажать в середине или конце мая, когда уже точно уйдут заморозки и будет тепло и солнечно.

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Эта культура нуждается в рыхлой плодородной почве. Перед тем как посадить майоры, нужно хорошо очистить участок от сорной травы. Цветок плохо воспринимает застой жидкости в грунте. Потому при посадке стоит добавить в землю небольшое количество песка или дерна.

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Как сажать майоры в открытый грунт

Чтобы посадить майоры в открытый грунт, нужно вырыть ямки глубиной 10-15 см на расстоянии 35-40 см друг от друга. Следует учитывать тот факт, что взрослые кустики цинии достигают до 50 см в диаметре, поэтому могут мешать другим растениям на клумбе.

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