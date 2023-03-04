Когда сеять морковь весной 2023: секреты для щедрого урожая

Многое люди уже начали работу на грядках и огородах. А это значит, что пришла пора позаботиться об урожае 2023.

Важно, что в марте сажают сладкий перец, томаты, баклажаны, горошек, сеют цветы и морковь. Когда сеять морковь весной 2023 — читай в материале.

Когда сеять морковь весной 2023

В 2023 году наиболее благоприятные дни для посадки корнеплодов моркови — 13–15 (до 18:00), 20–22 и 30 марта.

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Но если на улице слишком холодно, то с посадкой моркови лучше не спешить. Самая подходящая температура для посева моркови — до +15 °С. При этом почва должна прогреться до +8 °С.

Опытные садоводы выделяют наиболее оптимальное время для посадки. Это — апрель и май. В народе говорят, что лучше всего сеять морковь после цветения осины и фиалки.

Когда сеять морковь и как нужно подготовить почву

Подготавливать почву перед посевом моркови нужно еще осенью. Именно тогда землю удобряют с помощью перегноя или золы. В марте почву необходимо подрыхлить и засеять.

Кстати, садоводы не рекомендуют удобрять землю под морковь свежим навозом.

Все из-за высокой чувствительности моркови к азотным удобрениям. Она быстро впитывает нитраты, поэтому корнеплоды могут иметь странную форму.

Когда сеять морковь весной и как правильно это делать

Сеять сухие семена нельзя. Их нужно предварительно замочить. Также иногда их прикапывают для того, чтобы они набухли в почве. Для посева делают борозды. Их поливают, а после этого — переходят к семенам.

Важно учитывать расстояние между углублениями, куда вкладываются семена моркови — оно должно составлять 3 см.

Садоводы любят наклеивать семена на бумагу. Для этого нужно брать туалетную бумагу и приклеивать их клеем с крахмалом.

Уход за всходами моркови

После того как ты морковь посажена, можешь увидеть молодые всходы. После этого нужно рыхлить почву и пересаживать грядки. Между грядками при этом должно быть нормальное расстояние. Например, для крупной моркови — 15 см.

Нужно учитывать, что плоды могут грызть вредители. Например, морковная муха, которая портит морковь уже после всхода.

Она откладывает яйца в землю для того, чтобы молодое поколение вредителей создавало ходы внутри корнеплодов. Процесс откладывания яиц планируется на начало весны и август.

Для того чтобы муха не вредила, нужно вовремя полоть морковь, убирать ботву, сажать ее возле репчатого лука (растения охраняют друг друга, ведь муха не переносит запах лука).

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