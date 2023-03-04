Когда сеять морковь весной 2023: секреты для щедрого урожая

Многое люди уже начали работу на грядках и огородах. А это значит, что пришла пора позаботиться об урожае 2023.
Важно, что в марте сажают сладкий перец, томаты, баклажаны, горошек, сеют цветы и морковь. Когда сеять морковь весной 2023 — читай в материале.
В 2023 году наиболее благоприятные дни для посадки корнеплодов моркови — 13–15 (до 18:00), 20–22 и 30 марта.
Но если на улице слишком холодно, то с посадкой моркови лучше не спешить. Самая подходящая температура для посева моркови — до +15 °С. При этом почва должна прогреться до +8 °С.
Но если на улице слишком холодно, то с посадкой моркови лучше не спешить. Самая подходящая температура для посева моркови — до +15 °С. При этом почва должна прогреться до +8 °С.
Опытные садоводы выделяют наиболее оптимальное время для посадки. Это — апрель и май. В народе говорят, что лучше всего сеять морковь после цветения осины и фиалки.
Подготавливать почву перед посевом моркови нужно еще осенью. Именно тогда землю удобряют с помощью перегноя или золы. В марте почву необходимо подрыхлить и засеять.
Кстати, садоводы не рекомендуют удобрять землю под морковь свежим навозом.
Кстати, садоводы не рекомендуют удобрять землю под морковь свежим навозом.
Все из-за высокой чувствительности моркови к азотным удобрениям. Она быстро впитывает нитраты, поэтому корнеплоды могут иметь странную форму.
Сеять сухие семена нельзя. Их нужно предварительно замочить. Также иногда их прикапывают для того, чтобы они набухли в почве. Для посева делают борозды. Их поливают, а после этого — переходят к семенам.
Важно учитывать расстояние между углублениями, куда вкладываются семена моркови — оно должно составлять 3 см.
Важно учитывать расстояние между углублениями, куда вкладываются семена моркови — оно должно составлять 3 см.
Садоводы любят наклеивать семена на бумагу. Для этого нужно брать туалетную бумагу и приклеивать их клеем с крахмалом.
После того как ты морковь посажена, можешь увидеть молодые всходы. После этого нужно рыхлить почву и пересаживать грядки. Между грядками при этом должно быть нормальное расстояние. Например, для крупной моркови — 15 см.
Нужно учитывать, что плоды могут грызть вредители. Например, морковная муха, которая портит морковь уже после всхода.
Нужно учитывать, что плоды могут грызть вредители. Например, морковная муха, которая портит морковь уже после всхода.
Она откладывает яйца в землю для того, чтобы молодое поколение вредителей создавало ходы внутри корнеплодов. Процесс откладывания яиц планируется на начало весны и август.
Для того чтобы муха не вредила, нужно вовремя полоть морковь, убирать ботву, сажать ее возле репчатого лука (растения охраняют друг друга, ведь муха не переносит запах лука).
Магнитные бури в марте 2023 года могут повлиять на твое самочувствие, поэтому к ним лучше подготовиться заранее. Читай, когда можно ожидать волнения магнитного поля Земли.
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