Когда сеять огурцы в открытый грунт 2024: лучшее время для посева

Что может быть лучше свежего, домашнего огурца, выращенного с любовью и без пестицидов? Но перед тем, как съесть огурец, его нужно вырастить. Это можно сделать как в большом грунте, так и через рассаду.

Какое время идеально подойдет для того, чтобы засевать огурцы в открытый грунт? Ведь, чтобы огурцы проросли, им прежде всего нужна комфортная температура.

Когда сажать огурцы в открытый грунт весной 2024: благоприятные дни и температура

Заметь, что огурец — это теплолюбивая культура, его комфортная температура для роста и развития +14°C+30°C.

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Поэтому оптимальный месяц для посева огурца — конец апреля и май. В это время температура уже стабильно теплая и благоприятная.

Как минимум, чтобы огурец пророс, почва должна прогреться до +10°C+12°C тепла. Общая температура ночью не должна опускаться ниже +10°C, а днем +16°C.

Ведь при более низкой температуре или колебаниях огурец просто запреет в земле и погибнет, а если он и выживет, то расти будет достаточно долго — до 20 дней.

При чуть более высокой температуре до +20°C семена будут проклевываться 14 дней, при +25°C — 10-12 дней, а при +30°C — 7-10 дней.

Как засеять огурцы в открытый грунт правильно

Прежде всего следует выбрать правильный участок для посева. Огурцы предпочитают расти на солнце, в защищенном от холодных ветров месте.

Можно их разместить на участках, где в прошлом году рослли: капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь.

А вот мест, где росли тыквенные культуры, лучше избегай.

Сама почва должна быть легкой и плодородной, поэтому перед посадкой следует добавить в нее удобрения: перегной или компост из расчета два ведра на кв. м.

Итак, в благоприятный для посева день по календарю и температуре, в подготовленный открытый грунт можешь начинать посев.

Сделай в почве бороздки глубиной два – четыре см на расстоянии 70 см друг от друга.

Борозды стоит увлажнить и заполнить семенами с расстоянием в 5–10 см.

Теперь присыпь семена почвой и полей участок.

После посадки вдоль грядки стоит установить опоры — это облегчит сбор урожая.

А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.

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