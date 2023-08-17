Не пропусти этот период! Сроки посева озимой пшеницы в Украине: рекомендации для отдельных областей

Диана Просяник, редактор сайта 17 августа 2023, 16:15
Коли сіяти озиму пшеницю: оптимальні терміни посіву 2023
Фото: Unsplash

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