Не пропусти этот период! Сроки посева озимой пшеницы в Украине: рекомендации для отдельных областей

Озимая пшеница в Украине является одной из ключевых зерновых культур. Но когда именно проводить посев, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста и развития растений? Выбор правильной даты является результатом проанализированного ряда факторов: от почвенно-климатических условий до опыта агрономов.

Подробнее о том, какие рекомендуемые сроки посева для разных регионов Украины рассказали в издании Агроном.

Когда сеять озимую пшеницу: сроки

Озимая пшеница в Украине занимает важное место в сельском хозяйстве. Ее посев требует взвешенного подхода, основанного на почвенно-климатических особенностях области и реальных условиях хозяйства.

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Основной период посева озимой пшеницы приходится на конец сентября и начало октября, в частности 25.09-05.10. Именно в это время растения лучше адаптируются к окружающим условиям, активно растут и готовятся к зимнему периоду.

Рекомендуемые сроки посевов для отдельных областей Украины

Киевская, Черниговская, Черкасская: 05.0-15.09;

Тернопольская, Винницкая, Волынская, Хмельницкая: 05.09-20.09;

Запорожская, Днепропетровская: 05.09-25.09;

Львовская, Полтавская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Харьковская: 10.09-25.09;

Кировоградская: 15.09-20.09;

Ровенская: 15.09-25.09.

Однако, нужно помнить, что эти рекомендации являются общими. Изменения климата могут заставить корректировать эти даты, порой на 5-10 дней или даже больше в одну или другую сторону.

Также важно учитывать такие факторы, как температура воздуха и влажность почвы. При достаточной влажности почвы, оптимальные сроки определяются между 10-30 сентября, когда среднесуточная температура воздуха составляет +15-16°С.

На южных территориях Украины, где засухи являются более частым явлением, аграриям рекомендуется сеять озимую пшеницу раньше, чтобы она имела достаточно влаги.

Почему важно придерживаться сроков посева озимой пшеницы

Стоит помнить, что вследствие раннего посева растения рискуют заразиться вредными микроорганизмами. Но защитные средства от вредителей могут помочь минимизировать эти риски.

Но с другой стороны, при позднем посеве растения могут не иметь достаточно времени, чтобы должным образом сформировать корневую систему до наступления холодов.

В итоге многие производители выбирают ранний сев как компромиссный вариант, обеспечивая пшеницу надлежащим уходом и защитой.

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