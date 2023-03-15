Когда сеять петрушку в открытый грунт: лучшие дни для хорошего урожая

Анна Голишевская, редактор сайта 15 марта 2023, 16:15
Петрушка
Фото: Unsplash

Больше новостей
Коли обрізати вишню навесні 2023 року і як це правильно зробити
Когда обрезать вишню весной: советы, чтобы ягоды были крупными и сочными, а ветви — послушными
ризотто
Как вкусно приготовить Ризотто: настоящий итальянский рецепт пошагово
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
Chat GPT-4
Обновленный Chat GPT-4: кто имеет доступ и что нового подготовили разработчики
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли обрізати вишню навесні 2023 року і як це правильно зробити
Когда обрезать вишню весной: советы, чтобы ягоды были крупными и сочными, а ветви — послушными
Chat GPT-4
Обновленный Chat GPT-4: кто имеет доступ и что нового подготовили разработчики
чим білити дерева навесні
Чем белить деревья весной 2023: правила красивого и здорового сада
перець на розсаду
Когда и как сеять перец на рассаду весной 2023 года: особенности посева

Видео
0:02:44
Модульний будинок

Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
0:03:16
Анна Мелешко
Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией
Карта бойових дій в Україні
Захватчики готовятся к обороне, но не прекращают штурмов: карта боевых действий в Украине 15 марта в режиме онлайн
0:04:59
Илья Пилипенко
Когда очнулся, вокруг все пылало! История танкиста Ильи Пилипенко
0:02:51
Бійці ЗСУ відновили російський танк
Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев
0:04:23
історії українських добровольців
Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны
0:03:11
Історія Юлії Кобзар зі зруйнованого будинку у Запоріжжі
Потеряла все в разрушенном доме, а муж чудом выжил! История женщины из разрушенного дома в Запорожье
0:02:50
Медицинская помощь в прифронтовых селах
Непрерывно оказывали помощь в деоккупированной Херсонской области! Истории медиков-добровольцев
Больше видео
ризотто
Читать дальше
Как вкусно приготовить Ризотто: настоящий итальянский рецепт пошагово
Chat GPT-4
Читать дальше
Обновленный Chat GPT-4: кто имеет доступ и что нового подготовили разработчики

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь