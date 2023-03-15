Когда сеять петрушку в открытый грунт: лучшие дни для хорошего урожая

В Украине петрушка считается очень популярной зеленью, которую добавляют в первые и вторые блюда, салаты. Листья растения ценятся за вкус и аромат, высокое содержание витаминов.
При этом выращивать зелень — не так сложно, как кажется. Когда сеять петрушку в открытый грунт 2023 — читай в материале.
Чаще всего сеют петрушку в марте и апреле. Это зависит от погоды и температуры региона, где ты будешь это делать.
В Украине лучше делать это после того, как земля немного прогреется, в начале или середине апреля. При этом растение не боится холода и заморозков.
Многие дачники обращают внимание на конкретные даты по лунному календарю, если речь идет о посадке или посеве культур. Самые благоприятные дни в 2023 для посева петрушки:
Семена предварительно замачивают перед посадкой в открытый грунт. При этом важно найти правильное место и подготовить грядку с почвой.
Перед посевом следует внести в землю удобрение (например, перегной, компост и т.д).
Также вносят песок или торф. Землю при этом разрыхляют, обильно поливают, уплотняют и делают рядки на посев с расстоянием 15–20 см друг от друга.
Также вносят песок или торф. Землю при этом разрыхляют, обильно поливают, уплотняют и делают рядки на посев с расстоянием 15–20 см друг от друга.
Глубина должна быть до 2 см. После посева поливать петрушку первое время нельзя. Делать это лучше после первых всходов зелени.
После всхода нужно поливать растения по мере высыхания грунта. После этого нужно петрушку прореживать, пропалывать и удалять сорняки. Поливать грядку следует вечером.
Если ты уже удобрил(-а) землю до посева, то дополнительно вносить те или другие полезные компоненты не нужно. Собирать петрушку можно в любое время по мере её развития.
Если ты уже удобрил(-а) землю до посева, то дополнительно вносить те или другие полезные компоненты не нужно. Собирать петрушку можно в любое время по мере её развития.
Хранят веточки сушеными или замороженными.
Ранее мы рассказывали, что можно сажать в марте.
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