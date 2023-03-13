Универсальный овощ к любым блюдам: когда сеять раннюю капусту

Капуста — один из основных овощей в рационе украинцев. Из нее делают борщ, голубцы, салаты, пироги, вареники и еще много разных блюд.
Выращивать капусту достаточно просто, справится даже начинающий. Когда сеять капусту весной 2023 — читай в материале.
Если ты хочешь выращивать капусту на рассаду, то сначала подготовь субстрат для рассады. Часто используют хорошо просеянную садовую почву с добавлением компоста или перегноя.
Перед высадкой ранней капусты в открытый грунт нужно помнить, что каждый сорт должен расти определенное время:
Раннюю белокочанную капусту сажают на рассаду в конце февраля и в течение всего марта.
Засевай семена на глубину около 1 см и на расстоянии около 2-3 см друг от друга. После посева сверху засыпь тонким слоем субстрата и полей. После прорастания семян, не забывай заботиться за рассадой: обеспечивай достаточное количество света и влаги, а также подкармливай растения.
Раннюю капусту нужно высаживать в грунт, ориентируясь на погоду в твоей местности и внешний вид растений. Время посева капусты на рассаду еще зависит от того, когда ты планируешь высаживать рассаду в грунт.
Пересаживай капусту на грядку через 6-8 недель после всходов. Пересаживая рассаду, располагай ее на расстоянии около 60-90 см друг от друга.
Пересаживай капусту на грядку через 6-8 недель после всходов. Пересаживая рассаду, располагай ее на расстоянии около 60-90 см друг от друга.
При выращивании ранней капусты важно соблюдать правила по поливу и подкормке растений. Капуста нуждается в достаточном количестве влаги, особенно во время первого месяца после посадки.
Однако поливать капусту необходимо регулярно и с осторожностью, чтобы избежать пересыхания или слишком большого количества воды в почве.
Однако поливать капусту необходимо регулярно и с осторожностью, чтобы избежать пересыхания или слишком большого количества воды в почве.
Фото: Unsplash
Что касается подкормки, ранняя капуста требует достаточного количества макро- и микроэлементов для здорового роста и формирования урожая. Рекомендуется добавлять комплексные минеральные удобрения при посадке и осуществлять дополнительную подкормку в процессе роста.
Например, в начале роста капусты можно использовать удобрения с высоким содержанием азота, а на более поздней стадии роста — фосфорно-калийные удобрения.
Также не забывай о защите от вредителей. Рекомендуется регулярно осматривать растения и при необходимости использовать средства защиты.
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