Универсальный овощ к любым блюдам: когда сеять раннюю капусту

Капуста — один из основных овощей в рационе украинцев. Из нее делают борщ, голубцы, салаты, пироги, вареники и еще много разных блюд.

Выращивать капусту достаточно просто, справится даже начинающий. Когда сеять капусту весной 2023 — читай в материале.

Когда сеять раннюю капусту на рассаду

Если ты хочешь выращивать капусту на рассаду, то сначала подготовь субстрат для рассады. Часто используют хорошо просеянную садовую почву с добавлением компоста или перегноя.

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Перед высадкой ранней капусты в открытый грунт нужно помнить, что каждый сорт должен расти определенное время:

Ранние сорта — 50-60 дней.

Среднеспелые сорта — 35-45 дней.

Позднеспелые сорта — 30-40 дней.

Раннюю белокочанную капусту сажают на рассаду в конце февраля и в течение всего марта.

Засевай семена на глубину около 1 см и на расстоянии около 2-3 см друг от друга. После посева сверху засыпь тонким слоем субстрата и полей. После прорастания семян, не забывай заботиться за рассадой: обеспечивай достаточное количество света и влаги, а также подкармливай растения.

Когда высаживать капусту

Раннюю капусту нужно высаживать в грунт, ориентируясь на погоду в твоей местности и внешний вид растений. Время посева капусты на рассаду еще зависит от того, когда ты планируешь высаживать рассаду в грунт.

Пересаживай капусту на грядку через 6-8 недель после всходов. Пересаживая рассаду, располагай ее на расстоянии около 60-90 см друг от друга.

Рекомендации по выращиванию капусты

При выращивании ранней капусты важно соблюдать правила по поливу и подкормке растений. Капуста нуждается в достаточном количестве влаги, особенно во время первого месяца после посадки.

Однако поливать капусту необходимо регулярно и с осторожностью, чтобы избежать пересыхания или слишком большого количества воды в почве.

Что касается подкормки, ранняя капуста требует достаточного количества макро- и микроэлементов для здорового роста и формирования урожая. Рекомендуется добавлять комплексные минеральные удобрения при посадке и осуществлять дополнительную подкормку в процессе роста.

Например, в начале роста капусты можно использовать удобрения с высоким содержанием азота, а на более поздней стадии роста — фосфорно-калийные удобрения.

Также не забывай о защите от вредителей. Рекомендуется регулярно осматривать растения и при необходимости использовать средства защиты.

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