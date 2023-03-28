Неприхотливое растение для вкусных блюд: когда сеять щавель весной 2023

Весна уже подарила первые лучи тепла, однако прогноз погоды в апреле все еще обещает скачки температуры, что может плохо повлиять на некоторые культуры.

Лучше не рисковать и посадить такую неприхотливую зелень, как щавель. Ей то уж точно не страшна любая погода. Когда сеять щавель, читай в материале.

Когда сеять щавель весной 2023 года

Сеять щавель можно трижды за сезон: ранней весной, летом и под зиму. К весенней посадке щавеля можно переходить, как только почва прогреется.

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Щавель считается неприхотливым и морозостойким растением, так что незначительные колебания температуры в апреле ему не будут страшны.

Однако единственная прихоть растения — частый полив. Еще одно преимущество посадки щавеля весной в том, что почвы в эту пору в достаточно влажные, что обеспечивает стремительный рост.

Как сеять и ухаживать за щавелем в открытом грунте

Щавель — неприхотливое растение, оно выдерживает холод и сеется в открытый грунт очень просто, без длительной предварительной подготовки земли.

Разве что следует хорошо выбрать место для посева. Щавель следует вводить в плодородный и достаточно влажный участок, чистый от сорняков, особенно пырея.

Перед посадкой щавеля заготовь бороздки глубиной не более 2 см. Между рядами оставь место в 20 см и увлажни полученные бороздки, после чего плотно засей в них щавель.

Все, что останется делать — регулярно поливать щавель в сухую и жаркую погоду и дважды проредить щавелевую лестницу: при появлении листочков — на 5 см, а через пару недель — на 10-15 см.

Учти, что пересыхание почвы может привести к очень раннему формированию цветоносов и к ухудшению качества урожая. После полива или дождя следует разрыхлять междурядья и полоть сорняки. А цветоносы обязательно удалять.

Но одним щавелем сытым не будешь, поэтому мы рассказали, когда сеять петрушку в открытый грунт, детали найдешь в материале.

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