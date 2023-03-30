Когда собирают березовый сок в Украине 2023: лучшее время

Березовый сок — это напиток, который течет из ствола дерева. Для этого в нем необходимо сделать отверстие. Говорят, что ценнй не только сок, но и продукт, который получается в результате брожения.

Наши предки делали из него напиток для укрепления здоровья. Когда собирают березовый сок в Украине в 2023 году — читай в материале.

Когда собирают березовый сок в Украине 2023

В Украине березовый сок начинают собирать после набухания почек на дереве. Например, в начале и до конца апреля.

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Но после того, как листья распуститься, собирать сок нельзя (ведь его там практически не будет). Также такой напиток будет иметь неприятный вкус.

Также можно собирать в конце марта. Это зависит от погоды и состояния дерева. Именно поэтому в разных регионах эти сроки различаются, да и весна иногда приходит с опозданием, так что назвать точные даты сложно.

День в таком случае лучше выбрать солнечный: в пасмурную и дождливую погоду циркуляция сока не столь интенсивная.

Как собирать березовый сок

Выбери нужную березу, диаметр ствола которой не меньше 25–30 см на уровне груди взрослого человека. Не нужно собирать сок с молодых деревьев: он нужен им для нормального роста и развития. Поврежденные березы тоже лучше обходить стороной. На стволе с южной стороны ножом аккуратно сними верхний слой коры с участка примерно 2 см. Под небольшим углом сделай отверстие глубиной не больше 1,5 см. Расстояние от земли может составлять примерно 20–50 см или больше. Лучше всего использовать шуруповерт или дрель со сверлом 5–10 мм, которая работает от аккумулятора. Топор брать не стоит, иначе ты сможешь повредить дерево. На одном дереве с диаметром до 30 см нельзя делать больше одного отверстия. Для сбора вставляют пластиковую трубочку в полученное отверстие и направляют ее в банку или бутылку. Удобно использовать и обычную медицинскую капельницу. А если проделать в крышке пластиковой бутылки отверстие под ее трубку, то в сок не попадет мусор.

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Сбор березового сока в Украине: что говорит закон

По словам государственного инспектора по охране окружающей среды Александра Ветряка, березовый сок массово заготавливают постоянные лесопользователи, а также предприниматели, получающие для этого специальное разрешение (лесной билет).

Такой документ дает право на получение сока в отведенных местах с соблюдением установленных правил заготовки.

Однако в пределах населенных пунктов согласно требованиям пункта 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах такая деятельность запрещена, а ответственность за такие действия предусмотрена ст. 152 КУоАП. То есть самовольно собирать сок в Украине сейчас нельзя.

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