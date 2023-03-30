Когда собирают березовый сок в Украине 2023: лучшее время

Березовый сок — это напиток, который течет из ствола дерева. Для этого в нем необходимо сделать отверстие. Говорят, что ценнй не только сок, но и продукт, который получается в результате брожения.
Наши предки делали из него напиток для укрепления здоровья. Когда собирают березовый сок в Украине в 2023 году — читай в материале.
В Украине березовый сок начинают собирать после набухания почек на дереве. Например, в начале и до конца апреля.
Но после того, как листья распуститься, собирать сок нельзя (ведь его там практически не будет). Также такой напиток будет иметь неприятный вкус.
Но после того, как листья распуститься, собирать сок нельзя (ведь его там практически не будет). Также такой напиток будет иметь неприятный вкус.
Также можно собирать в конце марта. Это зависит от погоды и состояния дерева. Именно поэтому в разных регионах эти сроки различаются, да и весна иногда приходит с опозданием, так что назвать точные даты сложно.
День в таком случае лучше выбрать солнечный: в пасмурную и дождливую погоду циркуляция сока не столь интенсивная.
По словам государственного инспектора по охране окружающей среды Александра Ветряка, березовый сок массово заготавливают постоянные лесопользователи, а также предприниматели, получающие для этого специальное разрешение (лесной билет).
Такой документ дает право на получение сока в отведенных местах с соблюдением установленных правил заготовки.
Такой документ дает право на получение сока в отведенных местах с соблюдением установленных правил заготовки.
Однако в пределах населенных пунктов согласно требованиям пункта 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах такая деятельность запрещена, а ответственность за такие действия предусмотрена ст. 152 КУоАП. То есть самовольно собирать сок в Украине сейчас нельзя.
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