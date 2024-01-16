После полудня уже клонит к сну: когда световой день начнет увеличиваться

Зима, хоть и богата праздничными днями и весельем, все же имеет несколько недостатков. Среди всего — короткий световой день, ведь уже после 16:00-16:30 на улице становится темно.

Когда день начнет расти в 2023-2024 году, рассказываем дальше.

Когда день начнет увеличиваться 2023 год

Продолжительность светового дня зимой и летом очень отличается. Мы привыкли, что летом солнце остается на небосклоне вплоть до 21:00-21:30, в то время как зимой уже после полудня наступает сумерки.

Сейчас также смотрят

Поэтому нужно учитывать такие дни, как день зимнего и летнего солнцестояния: это время, когда солнце находится в своем зените и проходит самый короткий и самый длинный световой день в году соответственно.

В 2023 году День зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. Тогда световой день будет кратчайшим за весь год и продлится всего восемь часов.

После 21 декабря 2023 года световой день будет постепенно увеличиваться.

Когда день начнет увеличиваться 2024 год

Световой день начнет увеличиваться после дня зимнего солнцестояния и станет самым продолжительным 20 июня 2024 года, в день летнего солнцестояния.

20 июня 2024 световой день будет самым продолжительным.

Выравниваться продолжительность дня и ночи начнет после зимнего солнцестояния и в момент весеннего равноденствия, приходящегося 20 марта 2024 года. После этого продолжительность светового дня будет увеличиваться вплоть до зимнего времени.

Чем ближе зимние праздники, тем больше школьники ждут зимних каникул. Когда в Украине зимние каникулы в 2023-2024 году, мы писали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.