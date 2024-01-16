После полудня уже клонит к сну: когда световой день начнет увеличиваться

Виктория Мельник, журналист сайта 16 января 2024, 09:45
когда увеличивается день
Фото: Pexels

Больше новостей
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Норма робочого часу 2024 в Україні: останні зміни
Какие нормы рабочего времени в 2024 году: продолжительность во время военного положения
После полудня уже клонит к сну: когда световой день начнет увеличиваться
Главное — не повторять прежние ошибки: что известно о восстановлении Артема Милевского после отказа от алкоголя
Як правильно експлуатувати авто взимку - поради автомобілістам
Позаботься обо всем заранее: как правильно держать авто на морозе и безопасно ездить зимой
Смотреть больше

Материалы по теме

Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Норма робочого часу 2024 в Україні: останні зміни
Какие нормы рабочего времени в 2024 году: продолжительность во время военного положения
тесты пдд
МВД обновило вопросы в теоретическом экзамене на получение водительских прав — что изменилось
Як зняти гель лак вдома самостійно
Не можешь сходить к мастеру? Рассказываем, как снять гель-лак самостоятельно

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 16 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:20
После полудня уже клонит к сну: когда световой день начнет увеличиваться
Ограничения должны быть установлены, но при одном условии: какие права человека могут быть нарушены во время войны
0:12:18
На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США
Вымести с неба российские МиГи и Су. Пилот F-16 о преимуществах и возможностях этих самолетов
0:09:53
Львов будет давать 50 тысяч гривен за контракты с ВСУ - что известно
Львов будет давать по 50 тыс. за контракт с войском! Что известно об инициативе и когда присоединятся другие города
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.01.2024 онлайн
Карта боевых действий 15 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:57
Степові вовки: історії бійців стрілецького батальйону біля Синьківки
Вернулись из Европы, чтобы воевать в Украине: истории Степових вовків, уничтожающих врага возле Синьковки
0:03:45
После полудня уже клонит к сну: когда световой день начнет увеличиваться
Тянет как магнитом, хотя это может быть билет в один конец: бойцы на передовой о философии фронта на грани жизни и смерти
0:05:31
Как работают снайперы
Убил одной пулей двоих россиян! Как работают наши снайперы — рассказ бойцов
0:03:16
Бои называют бадминтоном — 93 бригада Холодный Яр о боях под Бахмутом
Мы это называем бадминтоном. Военные 93-й бригады Холодный Яр рассказали о боях с россиянами
Больше видео
Плов
Читать дальше
Плов: легкие рецепты от именитых шеф-поваров
які симптоми не варто ігнорувати
Читать дальше
Это не просто температура и отсутствие аппетита! Семь симптомов, которые не следует игнорировать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь