И вознесся на небеса, и сидит справа от Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2022

Елена Яковлева, редактор сайта 18 мая 2022, 11:30
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
Фото: Unsplash

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