Дата выхода нового iPhone 15: основные изменения в дизайне и характеристиках

Вероника Кононенко, редактор сайта 13 марта 2023, 15:30
iphone 15
Фото: Unsplash

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