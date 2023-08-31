Когда выкапывать георгины и как это правильно делать: пошаговая инструкция

Георгины — осенние цветы, которые ассоциируются с сентябрем, началом учебного года в школах и улыбками учителей.
Эти цветы довольно неприхотливы в уходе, однако требуют своевременного выкапывания и удобрений. Когда выкапывать георгины и как это правильно делать — читай в материале.
Хотя и георгины считаются достаточно стойкими цветами, чтобы они не замерзли, нужно следить и за дневными, и ночными температурами.
Если на градуснике ниже -3°C несколько ночей подряд, а земля достаточно увлажнена дождями, лучше выкопать георгины, даже если они обильно цветут.
Если на градуснике ниже -3°C несколько ночей подряд, а земля достаточно увлажнена дождями, лучше выкопать георгины, даже если они обильно цветут.
Следует принимать во внимание сами растения: как только обнаружишь, что листочки и цветы стали увядать от легкого мороза — срочно выкапывай клубни.
Важно, что клубни георгин хрупкие, плохо переносят сырость и довольно подвержены различным заболеваниям и повреждениям вредителями (например, грызунами). Часто специалисты рискуют, оставляя на зиму луковицы в открытом грунте. Для этого они дополнительно утепляют почву возле места роста георгины, чтобы она не промерзла.
Но клубни этих цветов не очень терпят близкие к нулю температуры. Кроме этого, опасность несет влага в период покоя: осенью почва насыщается осадками, а весной — талыми водами. Поэтому даже если у тебя есть укрытие, подземная часть растения может погибнуть. Поэтому лучше все же выкапывать георгины на зиму.
Раньше мы рассказывали, как приготовить малиновое вино в домашних условиях.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.