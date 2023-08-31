Когда выкапывать георгины и как это правильно делать: пошаговая инструкция

Георгины — осенние цветы, которые ассоциируются с сентябрем, началом учебного года в школах и улыбками учителей.

Эти цветы довольно неприхотливы в уходе, однако требуют своевременного выкапывания и удобрений. Когда выкапывать георгины и как это правильно делать — читай в материале.

Когда выкапывать георгины: оптимальные сроки

Хотя и георгины считаются достаточно стойкими цветами, чтобы они не замерзли, нужно следить и за дневными, и ночными температурами.

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Если на градуснике ниже -3°C несколько ночей подряд, а земля достаточно увлажнена дождями, лучше выкопать георгины, даже если они обильно цветут.

Следует принимать во внимание сами растения: как только обнаружишь, что листочки и цветы стали увядать от легкого мороза — срочно выкапывай клубни.

Когда выкапывать георгины на зиму и можно ли этого не делать

Важно, что клубни георгин хрупкие, плохо переносят сырость и довольно подвержены различным заболеваниям и повреждениям вредителями (например, грызунами). Часто специалисты рискуют, оставляя на зиму луковицы в открытом грунте. Для этого они дополнительно утепляют почву возле места роста георгины, чтобы она не промерзла.

Но клубни этих цветов не очень терпят близкие к нулю температуры. Кроме этого, опасность несет влага в период покоя: осенью почва насыщается осадками, а весной — талыми водами. Поэтому даже если у тебя есть укрытие, подземная часть растения может погибнуть. Поэтому лучше все же выкапывать георгины на зиму.

Когда выкапывать георгины и как это правильно делать: инструкция

Отрежь их побеги вместе с цветами. При этом оставь 10-15 см стеблей. Отступи с лопатой подальше от стеблей, чтобы не повредить посадочный материал. Погружай лопату в грунт вертикально. Окопай цветы со всех сторон. При этом не вытаскивай клубни за стебли. Землю в окопанном месте осторожно разгреби руками и вынь корневую систему цветка из ямы. Очисти клубни от земли или промой под водой. Осмотри луковицы. Подгнившие части и клубни срежь ножом, как и места, поврежденные паразитами. Длинные корешки клубней срежь с помощью секатора и тоже обработай зеленкой.

Как правильно хранить георгины

Поставь луковицы в прохладное помещение с температурой +4…+6°C и влажностью 60-70%. К примеру, в погреб, подвал. Если ты будешь делать это на балконе, то поставь луковицы в деревянные ящики или коробки. Зимой накрывай будущие цветы одеялом. В коробки нужно класть речной песок, опилки. Смочи корни купоросом и глиной. Оставь на несколько дней подсохнуть.

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