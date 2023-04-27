Дождись правильного момента: когда садить помидоры в открытый грунт

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 апреля 2023, 21:30
Коли висаджувати розсаду помідор у відкритий ґрунт
Фото: Pexels

Больше новостей
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Как россияне подцепили сибирскую язву на оккупированном Запорожье — одна история из Мелитополя
PinchukArtCentre Prize
Пока гремят пушки, музы не молчат: объявлены победители седьмой премии PinchukArtCentre Prize
що робити якщо вкусила собака
Только не 40 уколов в живот! Что делать, если укусила собака?
ротавирус у ребенка
Понос или что-то серьезнее? Как определить ротавирусную инфекцию у младенца — педиатр о главных отличиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли цвітуть півонії: терміни цвітіння навесні 2023
Ждем очень долго, а любуемся всего несколько недель: когда цветут пионы в Украине
Как правильно сажать клубнику
Постараться сейчас, чтобы насладиться летом: как правильно сажать клубнику
Кукурудза
Когда сажать кукурузу весной по обычному и лунному календарю
Дождись правильного момента: когда садить помидоры в открытый грунт
Когда сажать розы весной: даты посадок от опытных садоводов и по лунному календарю

Видео
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст

Как россияне подцепили сибирскую язву на оккупированном Запорожье — одна история из Мелитополя
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Пока гремят пушки, музы не молчат: объявлены победители седьмой премии PinchukArtCentre Prize
0:05:16
Як UNICEF відбудовує школи з бомбосховищами — новий проект
84 школы до сентября 2023! Как UNICEF восстанавливает учебные заведения с бомбоубежищами
0:03:00
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових
Чеснок помогает реабилитировать военных? Как ветеран АТО начал собственный благотворительный бизнес
0:04:09
Навчай для України
Навчай для України: как молодые педагоги идут работать в сельские школы по новой программе
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Россияне пошли дальше, чем нацисты! Что происходит с депортированными детьми в России
Карта бойових дій в Україні
Российский Supercam уже не летает: карта боевых действий в Украине 27 апреля в режиме онлайн
0:05:37
Історія водія Володимира з Дніпра
Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий
0:02:18
Иностранные студенты
“Если вы здесь живете, разве я не смогу?”: как иностранные студенты возвращаются в ВУЗы Украины
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
Больше видео
що робити якщо вкусила собака
Читать дальше
Только не 40 уколов в живот! Что делать, если укусила собака?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь