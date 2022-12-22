Ищешь рождественские колядки? Держи 15 колядок на Рождество 2023 для детей любого возраста

Рождественские колядки издавна являются одним из основных символов Рождества.
Ранее их исполняли язычники, чтобы прославить древнеславянского бога Солнца — Коляду.
С переходом украинцев в христианство колядки продолжили свое существование, но теперь их поют в честь рождения Иисуса Христа.
В Украине Рождество в этом году празднуют 25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по юлианскому.
Мы подготовили подборку из 15 колядок на любой возраст: от малышей до взрослых.
Мы колядки-колядушкиПропоем вам прямо в ушки.Дайте сладеньких конфеток,Чтоб Господь послал вам деток.Дайте денежек хрустящих,Чтобы в доме было счастье.Горсть монеток дай, хозяин.С Рождеством вас поздравляем!
К нам пришла коляда,Накануне Рождества,Ты добра нам в руку дай,А взамен же получайБогатство, счастье и тепло,Господь пошлет тебе его,Так что щедростью задайся,На нас ни в чем не обижайся!
К нам приходит колядаНакануне Рождества.Просит, просит колядаХоть кусочек пирога.
Кто пирог колядке даст,Будет тот во все горазд!Будет скот того здоров,Полон хлев будет коров
Кто зажмет же свой кусок,Будет год весь одинок.Не найдет удачи, счастья,Год промается в ненастье.
Не жалей ты пирожок,А не то создашь должок!
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К вам с поклоном,С дома к дому,С распротертою душойБудем в двери мы стучаться,Угостите нас едой.
Угощение примите,Лишних слов не говорите,Говорите о любви,О спасителе души.
Веселитесь и гуляйте,Песни дружно напевайте,Коляда пришла не зря,Разомкнулись небеса.
Удивительная ночьВсе тревоги гонит прочь,Коляда-коляда,Восхитительна она!
Ночь волшебная идет,Ночь идет святая,Радость светлую несет,Души озаряя.
Открывайте воротаКоляде идущей,Накануне РождестваСчастье вам несущей.
Чтобы полон был ваш домИ добром и благом,Хорошо чтоб жили в немБез забот и тягот.
Колядует колядаИз веков сегодня,Чтоб сияла вам звездаМилости Господней.
Щедрик-Петрик,Дай вареник!Ложечку кашки,Наверх колбаски.Этого мало,Дай кусок сала.Выноси скорей,Не морозь детей!
Светит месяц за окном,Мы заходим в каждый дом,Чтобы вас развеселить,Угощенье попросить.Пусть уйдёт от вас беда.Рождество идёт сюда.
Христос СпасительВ полночь родился.В вертепе бедномОн поселился.Вот над вертепомЗвезда сияет.Христос Владыко,В Твой день рожденья.Подай всем людямМир просвещенья!
С праздником вас поздравляем —Рождество мы прославляем.Приготовьте угощенье:Пироги нам и печенье.Да насыпьте нам монет,А за это мы в ответСчастье, радость в этот домИ здоровье приведём.
Колядка-колядка,Жизнь будет сладка,Поднесите меду,Не дойду до броду!Поднесите пряник,Будет вам кланник!Нет ни пряников, ни меда,Бегите вдоль огорода!Приносите кладу,Ему будем рады!
Рождество Христово, Ангел прилетел,Он летел по небу, людям песню пел:“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,Днесь Христово Рождество!”
Пастыри в пещеру первые пришлиИ младенца Бога с Матерью нашли,Стояли, молились, Христу поклонились —Днесь Христово Рождество!
Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,Все мы, люди, грешны — Ты Один Святой.Прости прегрешенья, дай нам оставленье —Днесь Христово Рождество!
Пришла КолядаНакануне Рождества.Дай Бог тому, кто в этом дому,Всем людям добра желаем.Золота, серебра,Пышных пирогов,Мягоньких блинов.Доброго здоровья,Маслица коровьего.
Поздравляем с Рождеством,Мы пришли сюда с добром,Вы подайте нам немножко,Пирожочка на дорожку,Чтобы счастье к вам пришло,Чтоб во всём вам повезло,Чтоб Господь здоровья дал,Колядуем, от печаль!
Колядую, колядую,Я зайду в избу любую.Попрошу хозяйкуСладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,И с орехами щербет,И халву, и шоколад,Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,Сладкое мороженое.Мы и сами будем есть,И друг друга угощать
А хозяйку, а хозяйкуДобрым словом поминать!
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