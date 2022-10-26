Украине передали комплексы NASAMS: характеристики, дальность и точность установки

Анна Голишевская, редактор сайта 26 октября 2022, 14:30
Nasams

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