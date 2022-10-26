Украине передали комплексы NASAMS: характеристики, дальность и точность установки

США передали Украине первые два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые нужны для усиления противовоздушной обороны.

Его используют в 12 странах мира, а США взяли его на вооружение как один из видов защиты Белого дома. ​​

Норвежская система противовоздушной обороны может сбивать в небе все: от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

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Уже вскоре их развернут в Украине. Все о NASAMS, от характеристики до дальности, читай в нашем материале.

NASAMS: где используют противовоздушную оборону

Систему разрабатывали для защиты от воздушных угроз военных и гражданских объектов.

К примеру, именно NASAMS защищали воздушное пространство над Осло, когда 44-й президент США Барак Обама получал там в 2009 году Нобелевскую премию мира.

Соединенные Штаты избрали эти системы и для защиты неба над Вашингтоном.

Среди других NASAMS используют Финляндия, Нидерланды, Оман, Испания.

Именно испанцы перебросили на американскую базу НАТО в Латвии эти ПВО для защиты Балтийского региона на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией.

Комплекс сбивает самолеты и крылатые ракеты.

NASAMS: характеристики

Аббревиатура NASAMS расшифровывается как Norwegian Advanced Surface to Air Missile System.

Это разработка одного из гигантов мировой оборонной промышленности норвежской технологической группы Kongsberg и американской компании Raytheon.

Первое поколение этих систем представили еще в 1998 году. С тех пор систему несколько раз усовершенствовали.

Высокомобильная система была разработана с фокусом на операционную гибкость для защиты авиабаз, морских портов, густонаселенных территорий и других важных объектов, а также армии.

Радиус действия — до 40 км (насколько далеко, зависит от ракеты):

обычная ракета AMRAAM попадает в цель на расстоянии до 20-25 км;

ракета AMRAAM ER (Extended Range) имеет радиус действия 40 км;

также есть ракеты, которые могут поразить авиацию и на расстоянии более 100 км.

Преимущества комплекса NASAMS

он мобильный;

имеет высокую точность (сбивает 85% целей);

умеет маневрировать, поэтому лучше поражает цели.

Еще одно преимущество — это управление.

Пусковые установки и радар могут находиться в 20 км от пункта управления.

Это очень важно с точки зрения безопасности. Также можно давать задание отдельным пусковым установкам и объединить их в сеть.

ПВО NASAMS: сколько ракет могут выпустить

Одна пусковая установка NASAMS имеет шесть ракет. Сама батарея (а это 9 или 12 установок) может за 12 секунд выпустить около 70 ракет.

В батарею также входят 3D-радары (AN/TPQ-64), производимые американской компанией Raytheon, несколько вспомогательных сенсоров, командный пункт управления огнем.

Также управление можно объединить с зенитно-ракетными системами большей дальности, в том числе и с Patriot.

NASAMS: цена

Экспортная цена одного NASAMS — около $65 млн. За этой ценой NASAMS покупала Литва в 2020 году.

Но это экспортная цена, ее не нужно путать со стоимостью контракта правительства США с производителем.

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Фото: официальный сайт корпорации Kongsberg