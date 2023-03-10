Коронавирус в Украине: количество больных стремительно растет

В Украине из-за полномасштабного вторжения России в Украину, на фоне постоянных новостей о войне, многие начали забывать о том, что в мире свирепствует COVID-19.

Количество инфицированных в это время с каждой неделей только растет. Что известно о коронавирусе в Украине — читай в материале.

Коронавирус в Украине 2023: что известно

Врач-терапевт Анна Смаль отмечает, что в Украине снова растет количество больных COVID-19.

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Сейчас замечаю у пациентов высокотемпературный штамм, сопровождающийся сухим приступообразным кашлем, не поддающимся лечению антибиотиками.

У некоторых пациентов даже снижается сатурация. В Украине COVID-19 сейчас высокоактивный, и всем следует быть осмотрительными, не забывать о мерах безопасности.

Важно, что правительство продлило карантин через коронавирус в Украине до 30 апреля.

И если в начале года в Украине за неделю было выявлено 2700 случаев заболеваний коронавирусом, то за прошедшую неделю — более 9000 подтвержденных случаев.

Как обезопасить себя от COVID-19

По словам врача, несмотря на то, что лучшие мировые медицинские школы несколько лет работают над исследованием иммунной защиты от COVID-19, существует ряд открытых вопросов продолжительности иммунитета после вакцинации или перенесенной инфекции.

Все из-за стремительных мутации генов SARS CоV-2, которых мы не ожидали. А еще мы ожидаем четыре штамма вируса гриппа в этот сезон, и вакцины у нас пока нет.

Что мы можем сделать:

Вакцинироваться бустерной дозой доступной тебе вакцины. Гулять на свежем воздухе на солнце для выработки витамина Д3, стимулирующего функции иммунных клеток. Обогатить питание ферментированными (квашеные овощи) и кисломолочными продуктами для усиления иммунитета слизистых оболочек (которые нас первыми защищают при контакте с вирусом). Есть тыкву и ее семена, содержащие цинк, стимулирующий иммунитет. Добавлять в блюда куркуму, которая оказывает противовоспалительное действие. Пить чай из шиповника, калины, малины, смородины, есть цитрусовые, чтобы иметь достаточный уровень витамина С.

Эти меры будут способствовать усилению функций естественного иммунитета и снизят шанс заболеть.

Что лучше защищает от повторного заражения Covid-19 — вакцинация или иммунитет — мы рассказывали в другом материале.

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