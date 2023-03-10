Коронавирус в Украине: количество больных стремительно растет

В Украине из-за полномасштабного вторжения России в Украину, на фоне постоянных новостей о войне, многие начали забывать о том, что в мире свирепствует COVID-19.
Количество инфицированных в это время с каждой неделей только растет. Что известно о коронавирусе в Украине — читай в материале.
Врач-терапевт Анна Смаль отмечает, что в Украине снова растет количество больных COVID-19.
Сейчас замечаю у пациентов высокотемпературный штамм, сопровождающийся сухим приступообразным кашлем, не поддающимся лечению антибиотиками.
У некоторых пациентов даже снижается сатурация. В Украине COVID-19 сейчас высокоактивный, и всем следует быть осмотрительными, не забывать о мерах безопасности.
Важно, что правительство продлило карантин через коронавирус в Украине до 30 апреля.
И если в начале года в Украине за неделю было выявлено 2700 случаев заболеваний коронавирусом, то за прошедшую неделю — более 9000 подтвержденных случаев.
Статистика — Центр общественного здоровья Минздрава Украины
По словам врача, несмотря на то, что лучшие мировые медицинские школы несколько лет работают над исследованием иммунной защиты от COVID-19, существует ряд открытых вопросов продолжительности иммунитета после вакцинации или перенесенной инфекции.
Все из-за стремительных мутации генов SARS CоV-2, которых мы не ожидали. А еще мы ожидаем четыре штамма вируса гриппа в этот сезон, и вакцины у нас пока нет.
Что мы можем сделать:
Эти меры будут способствовать усилению функций естественного иммунитета и снизят шанс заболеть.
Что лучше защищает от повторного заражения Covid-19 — вакцинация или иммунитет — мы рассказывали в другом материале.
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