Лунный календарь рыбака на январь 2026 года: в какие дни большие шансы поймать добычу

В январе на водоемах обычно образуется толстый слой льда, и в то же время активность рыбы снижается, из-за чего благоприятных дней для рыбака значительно меньше, чем в другие месяцы. Читай в материале, какой календарь рыбака на январь 2026 года и в какие дни следует воздержаться от похода за рыбой.

Лунный календарь рыбака на январь 2026 года: благоприятные дни

В январе будет только 7 дней, которые будут лучшими для рыбалки, и большинство из них приходятся на конец месяца: 6, 7 и с 21 по 25 числа ты будешь иметь большие шансы на успех и отлов хорошей рыбы.

Также будут благоприятные дни, но здесь шансы уменьшаются: 5, 11-14, 27 и 28 января ты можешь сходить в водоем на рыбалку, однако уже менее вероятно, что сможешь поймать добычу.

Лунный календарь рыбака в январе 2026 года: неблагоприятные дни

Большинство дней этого месяца будут неблагоприятными для рыбака, поэтому в эти даты стоит воздержаться от ловли добычи: 1-4, 15-19 и 31 января шансы того, что ты что-то поймаешь, почти равны нулю, поэтому в эти лучше побыть дома или заняться другими делами.

5, 11-14, 29 и 30 числа дни тоже будут не слишком удачными для рыбака, хотя и шансы на добычу будут несколько выше. Однако несмотря на это, лучше выбрать дату среди благоприятных дней, ведь никогда не приятно возвращаться домой без рыбы в сетке.

Календарь рыбака в январе 2026 года: советы, которые лучше придерживаться

В первый месяц года большинство видов рыб собираются в большие стаи, а значит, основная задача для рыбака — найти их.

Отметим, что в этот период наиболее активным будет окунь — он собирается в стае возле возвышенностей водоема или у травы, что потребует поиска удачной лунки, а также использование балансиров и вертикальных блесен.

Щука будет держаться у коряг, одновременно избегая сильного течения. В январе эта рыба менее активна чем обычно, поэтому ее следует ловить на жерлицы вместе с черенком, но она должна быть малоподвижной.

