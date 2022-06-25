Здоровье и красота

Календарь стрижек на июль 2022: какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы

Елена Яковлева, редактор сайта 25 июня 2022, 06:00
Місячний календар стрижок на липень 2022
Фото: Unsplash

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