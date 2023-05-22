Время для важных решений! Лунный календарь удачных дней на июнь 2023

Лунный календарь — явление не новое. Его используют с давних времен, чтобы узнать, будут ли определенные дни благоприятными и можно ли планировать что-то важное. В нашем материале ты узнаешь про лунный календарь удачных дней на июнь 2023.

Фазы Луны в июне 2023

Растущая Луна — 1-3 и 19-30 июня

Полнолуние — 4 июня

Убывающая Луна — 5-17 июня

Новолуние — 18 июня

Лунный календарь удачных дней на июнь 2023

Благоприятные дни: 1-2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-25, 28-29 июня.

Неблагоприятные дни: 3-4, 6, 11-13, 17-18, 20, 22, 26-27, 30 июня.

Благоприятные дни в июне 2023

Удачные дни не ходят одни! Поэтому большинство объединены по два или три. Это очень хорошо, если ты планируешь отдых или важные дела, которые требуют времени. Мы подробнее расскажем о благоприятных днях в июне 2023.

Лунный календарь на 1-2 июня

Это время отлично подходит для принятия важных решений, особенно тех, которые откладывались надолго. Луна в фазе роста, поэтому это означает высокую концентрацию и активность. Эти дни подходят для новых дел и обязанностей.

Лунный календарь на 5 июня

Решения в бизнесе или купли-продажи будут простыми и выгодными. В этот день можно путешествовать, жениться и делиться энергией с другими людьми.

Лунный календарь на 7-10 июня

Лучшее время для подготовки групповых занятий, конференций или деловых встреч. 7-10 июня подходит для творческой и активной деятельности, получения новых знаний.

Лунный календарь на 14-16 июня

Эти дни отлично подходят для работы с деньгами, ценными бумагами, недвижимостью. Однако много мыслей могут спровоцировать желание лениться. Его следует преодолеть. Также эти дни можно потратить на решение старых проблем.

Лунный календарь на 19 июня

День стабильности, в который не стоит занимать деньги и давать взаймы. Можно начинать спортивные тренировки и лечение. Также знакомиться с новыми людьми.

Лунный календарь на 21 июня

Нужно усердно думать над действиями, чтобы не испортить ход дел. День благоприятен для новых знакомств, обдумывания отношений с собой и партнером, друзьями и другими.

Лунный календарь на 23-25 июня

Эти дни подходят для тщательной работы. Твои старания окупятся, а знания дадут результат. Тебя могут поддержать друзья или родственники, эта помощь не будет лишней.

Лунный календарь на 28-29 июня

Время для важнейших решений. Следует сконцентрироваться и разделить сферы своей жизни на важные и нет. Дни подходят для творчества, совместного времени с любимыми людьми.

Раньше мы рассказывали, каким будет лето — прогноз погоды на июнь.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!