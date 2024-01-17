В год новый с успехом в кармане! Лунный календарь удачных дней на январь 2024 года

С наступлением Нового 2024 года, мы открываем новую страницу, полную надежд и амбиций. Это время для установления новых целей и свершений, а лунный календарь удачных дней на январь станет идеальным помощником во всех начинаниях.

Этот календарь учитывает фазы Луны и поможет тебе выбрать лучшие дни для реализации замыслов: от начала новых проектов до планирования важных событий.

Фазы Луны в январе 2024 года

Нисходящая Луна: 1-10, 26-31 января.

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Новолуние: 11 января.

Растущая Луна: 12-24 января.

Полнолуние: 25 января.

Лунный календарь удачных дней на январь 2024 года

Удачные дни: 2, 3, 8, 9, 12, 18, 28 января.

Неудачные дни: 4, 7, 10, 19, 23 января.

2 января

Этот день очень сильный в энергетическом плане. Он прекрасно подходит для проведения различных празднований, митингов или собраний. Это хороший день и для покупки недвижимости или смены места работы. Если у тебя назначен экзамен на 2 января — он с большой вероятностью пройдет отлично.

3 января

3 января — это хороший день для получения новых знаний и передачи их другим. Поэтому важно обязательно уделить время саморазвитию. Кроме того, если ты планировал(-а) застолье — этот день отлично подходит для этого. Удачным 3 января будет и для бизнесменов, поэтому не упускай свой шанс!

8 января

В этот день лучше не планировать важных встреч. Вместо этого проведи это время с в уютном семейном кругу или в компании близких друзей.

9 января

Хороший день для медитативных практик, отдыха и релакса. Посвяти этот день себе и делай все, чего так давно хотел(-а). Также хорошей идеей будет позаниматься спортом 9 января, поскольку это принесет тебе здоровье и радость.

12 января

Выделите этот день для того, чтобы спланировать будущие дела, ведь он идеально подходит для этого занятия. Но начинать их не стоит, поскольку это первый лунный день.

18 января

18 января — это хороший день для сна, поэтому позволь себе поспать лишний часок. Также если ты давно откладывал(-ла) разговор с начальством — самое время это сделать.

28 января

Хороший день для застолья, отдыха и проведения времени с друзьями и семьей. Этот день очень благоприятен для бракосочетания и помолвки. Если ты планируешь презентацию какого-то продукта или рекламы, по возможности, спланируй мероприятие именно на 28 января, ведь оно непременно принесет тебе успех.

Надеемся, лунный календарь на январь 2024 поможет тебе сделать месяц по-настоящему удачным. Ранее мы рассказывали о календаре церковных праздников на январь 2024.

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