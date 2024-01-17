В год новый с успехом в кармане! Лунный календарь удачных дней на январь 2024 года

С наступлением Нового 2024 года, мы открываем новую страницу, полную надежд и амбиций. Это время для установления новых целей и свершений, а лунный календарь удачных дней на январь станет идеальным помощником во всех начинаниях.
Этот календарь учитывает фазы Луны и поможет тебе выбрать лучшие дни для реализации замыслов: от начала новых проектов до планирования важных событий.
Нисходящая Луна: 1-10, 26-31 января.
Новолуние: 11 января.
Растущая Луна: 12-24 января.
Полнолуние: 25 января.
Удачные дни: 2, 3, 8, 9, 12, 18, 28 января.
Неудачные дни: 4, 7, 10, 19, 23 января.
Этот день очень сильный в энергетическом плане. Он прекрасно подходит для проведения различных празднований, митингов или собраний. Это хороший день и для покупки недвижимости или смены места работы. Если у тебя назначен экзамен на 2 января — он с большой вероятностью пройдет отлично.
3 января — это хороший день для получения новых знаний и передачи их другим. Поэтому важно обязательно уделить время саморазвитию. Кроме того, если ты планировал(-а) застолье — этот день отлично подходит для этого. Удачным 3 января будет и для бизнесменов, поэтому не упускай свой шанс!
В этот день лучше не планировать важных встреч. Вместо этого проведи это время с в уютном семейном кругу или в компании близких друзей.
Хороший день для медитативных практик, отдыха и релакса. Посвяти этот день себе и делай все, чего так давно хотел(-а). Также хорошей идеей будет позаниматься спортом 9 января, поскольку это принесет тебе здоровье и радость.
Выделите этот день для того, чтобы спланировать будущие дела, ведь он идеально подходит для этого занятия. Но начинать их не стоит, поскольку это первый лунный день.
18 января — это хороший день для сна, поэтому позволь себе поспать лишний часок. Также если ты давно откладывал(-ла) разговор с начальством — самое время это сделать.
Хороший день для застолья, отдыха и проведения времени с друзьями и семьей. Этот день очень благоприятен для бракосочетания и помолвки. Если ты планируешь презентацию какого-то продукта или рекламы, по возможности, спланируй мероприятие именно на 28 января, ведь оно непременно принесет тебе успех.
Надеемся, лунный календарь на январь 2024 поможет тебе сделать месяц по-настоящему удачным. Ранее мы рассказывали о календаре церковных праздников на январь 2024.
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