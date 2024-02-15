Фильмы обладают свойством отвлекать от плохих новостей и мыслей. Если ты хочешь переключиться на несколько часов, мы делимся с тобой новостями о кино и сериалах. Совсем скоро на экраны украинских кинотеатров выходит супергеройский фильм по комиксу Мадам Паутина (Madame Web), являющийся пятым фильмом франшизы Вселенной Человека-паука от Sony.

Что известно о фильме Мадам Паутина и какие отзывы дали кинокритики — рассказываем дальше.

Мадам Паутина 2024: дата выхода и о чем фильм

Фильм Мадам Паутина от Marvel является фантастическим фильмом, рассказывающим о новой героине мира — Кассандре Вебб, которая имеет экстрасенсорные способности и видит “паучий мир”.

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История начинается с рассказа о матери девушки Констанс Уэбб и ее коварном коллеге Езекиэле Симсе.

Главная героиня проявляет свои сверхспособности через 30 лет, после несчастного случая на работе. Антагонист Езекиэль появляется в жизни Кассандры вместе с тремя школьницами — девушки противостоят злодею.

Фильм Мадам Паутина выйдет на украинские экраны кинотеатров 15 февраля 2024 года.

Главные роли в фильме сыграли Дакота Джонсон, которая стала известна благодаря фильму 50 оттенков серого, Сидни Свини из Эйфории, Изабелла Монер — известная через фильм Трансформеры: Последний рыцарь и Целеста О’Коннор из фильма Охотники на призраков: с того света.

Главного антагониста Иезекиеля Симса сыграл французский актер Тахар Рахим. Он известен благодаря фильмам Мавританец и Наполеон.

Мадам Паутина: трейлер на украинском

Мадам Паутина: сцена после титров

Одной из “фишек” фильмов от Marvel являются заключительные сцены после титров, анонсирующие новые проекты вселенной. Однако со временем такая тенденция пошла на убыль, все чаще в фильмах компании мы видим нарезки комедийных моментов.

Поэтому, к удивлению зрителей, у фильма Мадам Паутина нет сцены после титров.

Мадам Паутина: о чем фильм и чего он стоит — просмотра или разочарования? / 2 Фотографии

Мадам Паутина: критика

Фильм уже успели раскритиковать знатоки кино, посетившие премьеру Мадам Паутины 12 февраля.

В рейтинге IMDb лента собрала всего 3,9 балла из 10.

В то же время, его популярность растет, сейчас он находится на 17 месте, после Убийц цветочного полнолуния и Вонки.

Одним из самых популярных фильмов остаются феминистские Бедные создания. Рецензию на ленту можешь прочесть в нашем другом материале.

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