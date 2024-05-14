Майк Тайсон — Джейк Пол: когда состоится поединок бывшего чемпиона и новичка в мире бокса

Не успел еще начаться первый поединок между Усиком и Фьюри, которого так ждали болельщики мира бокса, как уже появляются вопросы, когда ждать бой Майк Тайсон — Джейк Пол. Ведь в этом поединке столкнутся представитель профессионального ринга и блоггер и вместе с тем начинающий спортсмен.

Майк Тайсон — Джейк Пол: что известно о бое

Бывший чемпион Майк Тайсон и видеоблогер Джейк Пол в последний раз находились на одном ринге в 2020 году. Однако тогда их противниками были другие спортсмены.

Несмотря на то, что Майк Тайсон в последний раз проводил профессиональный поединок еще в 2005 году, все это время он не сидел на месте, а тренировался и участвовал в выставочных боях. Именно таким был и поединок в прошлый раз — в 2020 году против эксчемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса, финалом чего стала ничья.

Сейчас также смотрят

На том же ринге в андеркарте (бой, который проводится перед основным поединком, — ред.) Джейк Пол снискал себе славу после короткого перерыва после дебюта на ринге и нокаутировал другого блоггера Али Эсона Гиба.

Какая дата боя Тайсона против Пола

Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN сообщил, что бой Пол-Тайсон состоится 21 июля 2024 года на стадионе AT&T в Далласе в штате Техас.

Его квалифицировали как профессиональный, а не выставочный. Потому, как отметил соучредитель компании Джейка Пола Most Valuable Promotions Накиса Бидариан, это будет поединок мечты.

Это поединок мечты, который бывает раз в жизни, и я ожидаю, что он станет самым рейтинговым событием в современной истории бокса.

Кроме того, интересно, что на ринге встретятся совершенно разные поколения. Поскольку Майку Тайсону на момент проведения боя будет уже 58 лет, а Джейку Полу — 27 лет.

Несмотря на это, по словам издания ESPN, бывший чемпион до сих пор демонстрирует хорошую форму. Об этом свидетельствует и его ранее упомянутый бой 28 ноября 2020 года против Роя Джонса. А видео с тренировок лишь подтверждают эти слова.

И все же букмекеры называют Майка Тайсона андердогом (участник соревнований, от которого ожидается поражение, — ред.). Причина тому возраст бывшего чемпиона.

Вероятно, люди скажут: Майк Тайсон? Большой Майк Тайсон является аутсайдером в этом матче против Джейка Пола? И они, вероятно, собираются сделать ставку на аутсайдера, но мы их понимаем, — говорит лучший букмекер DraftKings Джонни Авелло в комментарии USA TODAY Sports.

Вместе с тем шансы на победу попытались уравновесить команды соперников. Поэтому каждая из них согласилась, что раунд будет длиться две, а не три минуты, как обычно. И это может сыграть в пользу Майка Тайсона. Вес перчаток будет увеличен, что может помочь Джейку Полу одержать победу.

Кто из них победит? Остается только вопросом времени.

Майк Тайсон — Джейк Пол: где смотреть поединок

Недавно соперники провели первое сражение взглядов, а уже 21 июля 2024 года они встретятся в поединке.

Посмотреть его смогут пользователи стриминговой платформы Netflix, для которой этот поединок станет первой попыткой выйти на спортивный рынок. Однако будет ли просмотр доступен зрителям на территории Украины, остается вопросом без ответа.

Однако украинцы, кроме спорта, успевают вытаскивать из того мира жизни других, как, например, это делает Влад Гела. Читай историю боксера и работника ГСЧС, спасавшего людей после вражеской атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.