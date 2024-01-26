Масленица 2024: традиции и как празднуют в Украине

В феврале в Украине празднуют праздник Масницы, Масленицы или Колодий. Масленица почти каждый год припадает на разные даты.

Это все потому, что празднуют Масленицу за семь недель до Пасхи. Масленица 2024: традиции — читай в материале.

Когда Масленица в 2024 году

В Украине празднование Масленицы в 2024 году начнется 11 марта. Традиционно Масленица длится неделю. Поэтому праздник продлится до 17 числа.

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Именно в это воскресенье, по традиции, на завтрак принято есть блины с различными добавками. Например, со сметаной, вареньем, сгущенкой и т.д.

Почему Масленицу называют Колодием

Еще до крещения Киевской Руси существовал праздник Колодий. Его еще называли Колодкой, Масленицей, Масляной, Масницей. А воскресенье, в которое отмечали праздник, называли сыропустным. Именно с праздника Колодий появились разнообразные народные гуляния. В эти дни, по традиции, привязывали колодки к домам молодых парней, которые еще не женились.

Также готовили народные, традиционные блюда. Именно колодка была тем символом, на который должна была обратить внимание молодежь. После празднований парни и девушки должны были задуматься о семейных узах и о том, как важно иметь семью.

Праздник Колодия устраивали в честь весны, которая наступала.

Масленица — символ прихода тепла, весенней энергии, света и новых сил. Также в это воскресенье народ развлекался и ел от души перед строгим постом (пасхальным).

В Украине в этот день кроме налистников хозяйки готовили вареники с молочной начинкой. Например, со сладким или соленым творогом, сметаной. Также принято подавать к столу пампушки, блины из гречки, сырники и кашу.

Традиции на украинскую Масленицу

Сыропустное воскресенье отличается от других дат тем, что в этот день люди не ели мяса, сала и других жиров. Чаще всего они ели яйца и молочку. Всю неделю девушки украшали грубую палку-колодку. Она должна была быть максимально похожей на живого человека. В первый день Масленицы палку отделывали, во вторник крестили, в среду она жила, а в четверг ее тело будто умирало. В пятницу хоронили палку, а на второй день было принято ее оплакивать. В воскресение наступало завершения празднования. Именно в воскресенье все просят друг у друга прощение, ведь этот день так и называется — Прощенным воскресеньем. Кроме родных, прощение нужно просить у друзей, знакомых и т.д. В этот вечер вся семья ужинала вместе за большим праздничным столом. Также в этот день сжигали палку (зимнее чучело). В огонь бросали вещи, которые не несут больше пользы. Вместе с ними должны были сгореть тяжелые мысли, проблемы и все плохое. Также именно в воскресенье проводили помолвки и женились.

Традиции по дням на Масленицу

Понедельник

Этот день был днем встречи. Именно в понедельник наши предки приглашали к себе близких друзей, родственников.

За большим столом собиралась вся семья. Хозяйки весь день делали вкусности: не обходилось без запеканок, вареников и голубцов. В первый день недели люди делали чучело и ставили его в центре села или города. Таким образом, оно радовало местных до самого воскресенья.

Также с самого утра хозяйки убирали, после восхода солнца готовили и ели блины. Именно они должны были стать первым блюдом Масленицы. Также блины ставили на тарелки возле дома. Их оставляли для всех усопших родственников.

Вторник

Второй день недели отличался тем, что на Масленицу делали смотрины. Родители девушек и парней ходили в гости друг к другу, а парни искали своих будущих жен на гуляниях и праздновании Масленицы. Они должны были успеть провести смотрины до великого поста.

Среда

Этот день был особенным ведь по традиции, в дом девушки приходил будущий супруг. Теща должна была приготовить богатый стол и напечь блины зятю. При этом, за ужином собиралась вся семья. Зять должен был помогать теще, делать ей комплименты и налаживать с ней отношения.

Четверг

Один из самых любимых дней, ведь в четверг было запрещено работать. Именно в четверг люди приступали к массовым гуляниям, прекращали семейные застолья и веселились на полную.

Парни и девушки выходили на главные улицы сел и городов и играли в различные игры, танцевали, играли на инструментах, катались на санях, устраивали кулачные бои.

Пятница

В этот день уже было весело теще. Она собирала подруг, родных, знакомых и шла в гости к зятю. Зять вместе с будущей избранницей должен был накрыть стол, напечь блинов и сделать все для того, чтобы понравиться теще. Например, делал комплименты, плясал возле нее, носил еду и многое другое.

Суббота

В субботу будущая жена должна была позвать в гости всех сестер возлюбленного. С самого утра она готовила много различной еды.

Кроме блинов, к ужину подавали вареники, пампушки, рыбу и многое другое. Также девушка должна была подготовить подарки, чтобы задобрить сестер будущего мужа. Весельям тоже было место: девушки гадали на суженого и танцевали.

Воскресенье

С самого утра люди шли в церковь и молились о живых. Также вспоминали о тех, кто их покинул. После утренней молитвы Хозяйки готовились к застолью, много готовили перед постом.

В Прощенное воскресенье взрослые и дети просили друг у друга прощение за все обиды и грехи. После этого семьями провожали масляную неделю, выходили на площади и сжигали чучело.

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