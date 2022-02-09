Масленица в 2022 году: дата, традиции, меню

На протяжении веков украинцы отмечают праздник Масленица, чтобы символично проститься с зимой и встретить весну.

Читай, когда в этом году Масленица, какие древние традиции праздника и что приготовить, кроме блинов.

Когда Масленица в 2022 году

Дата Масленицы ежегодно меняется. Это зависит от Великого поста и Пасхи. Неизменным остается то, что Масленицу празднуют в течение последней недели накануне Великого поста. В 2022 году он начнется 7 марта.

Следовательно, мы будем есть блины с 28 февраля по 6 марта.

Масленица: традиции и обряды

Наши предки праздновали Масленицу еще в языческие времена. В каждом регионе соблюдались свои традиции и обряды, но общей целью людей было весело начать весну. Люди верили, что именно от красавицы-весны зависит урожай, а следовательно, и благополучие в течение года.

На каждый день недели Масленицы существовали уникальные обряды.

В понедельник люди готовили праздничный стол со сладостями и делали чучело из соломы, символизировавшее Масленицу.

Во вторник молодые парни и девушки вместе гуляли, заигрывали друг с другом, катались со снежных горок на санях.

В среду люди проводили весь день за столом, благодарили зиму и провожали ее.

В четверг все призывали весну поскорее наступить. Молодежь тоже собиралась и гуляла вместе.

В пятницу женатые мужчины шли в гости к своим тещам и угощали их.

В субботу вся семья собиралась за столом и праздновала приход весны.

В воскресенье люди просили прощения за все свои плохие поступки и мысли у родственников и друзей.

Одним из обрядов был так называемый колодий. Если парень не женился в этом году, то к его руке привязывали деревянную колодку. Чтобы снять ее, нужно было платить откуп.

Другим обрядом было ряжение, то есть переодевание. Одна девушка переодевалась в Масленицу и символизировала зиму. Сначала ее угощали вкусностями, вокруг нее пели и танцевали. А потом ее прогоняли и звали другую девушку, переодетую в дедушку — символ Великого поста.

Что приготовить на Масленицу

На самом деле блины стали символом Масленицы только в советское время, когда власти хотели заменить украинские традиции русскими.

До СССР на праздничный стол украинцы готовили “масные” продукты: сыр, масло, вареники с домашним творогом, молочные каши, запеканки и т.д.

Каждый регион имел собственное меню на Масленицу.

Сливочное масло используется во многих рецептах блюд на Масленицу. Оно бывает разной жирности, от 50% до 82%. Почему-то среди людей существует миф, что масло жирностью менее 82% — спред.

Но правда о жирности сливочного масла совсем другая. Читай, можно ли есть масло жирностью менее 82,5%.