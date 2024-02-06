Международный день бармена: поздравление в стихах, прозе и своими словами

Бармен — тот человек, который всегда рядом, чтобы поддержать после тяжелого трудового дня; в курсе твоих сокровенных бесед с подружками, но никому о них не расскажет; и самое главное – всегда радостно угостит тебя еще одним твоим любимым коктейлем. Знаешь знакомого представителя этой профессии? Тогда держи поздравление на международный день бармена.

Поздравления с международным днем бармена в стихах

***

Пускай всегда твои коктейли

Легко в восторг приводят всех!

Шагай к своей заветной цели

Без затруднений и помех!

Сейчас также смотрят

Во всем будь, лучшим, первоклассным,

Лови «счастливую» волну!

Желаю барменом прекрасным

Тебе прослыть на всю страну!



***

Сегодня День бармена!

Примите поздравления.

Пусть будет, непременно,

Отличным настроение!

Коктейли станут крепкие

Клиентам всем усладою,

И чаевые щедрые

Пусть каждый день вас радуют!

***

Поздравлю вас, бармены,

С днем международным,

Пусть за барной стойкой

Живется вам привольно.

Желаю, чтобы шейкер

В руках ваших мелькал,

Чаевые щедрые

Клиент, чтоб оставлял.

В беседах философских,

Чтоб вы не тонули,

Психолога любого

За пояс, чтоб заткнули.

Желаю, чтоб работой

Вы довольны были

И на чаевые,

Чтоб свой бар открыли.



***

Бармен ты, и это круто,

Этот навык не для всех.

С праздником я поздравляю,

Пусть сопутствует успех.

Замешай коктейль скорее

Из улыбок и веселья,

Радостью скорей наполни

В жизни каждое мгновение.

Наливай любовь покрепче,

К ней добавь немного страсти,

Намешать напиток счастья

Ведь в твоей сегодня власти.



***

В бар мы твой приходим

Не только веселиться,

Мы хотим коктейлями

Твоими насладиться.

В день бармена пожелать

Мы хотим удачи,

Чтоб клиенты никогда

Не требовали сдачи.

Пусть успех сопутствует

Тебе в любимом деле,

Чтоб стал ты признанным,

Королем коктейлей.



***

Чтобы напитки разливать,

Нужны особые умения:

Напиток нужно так подать,

Чтоб захотелось повторения!

Пусть оставляют чаевые

Все посетители всегда,

Напитки пьют лишь дорогие

И не бушуют никогда!

Пускай тебя босс очень ценит,

Оплачивает труд прилично,

Тебя никто тут не заменит,

Ведь бармен ты просто отличный!



День бармена: приветствие в прозе

***

Спасибо за лучшие напитки, за виртуозную работу, за невозмутимость, за отличную технику и за талант быть барменом. С приветствием хочется выразить и уважение, и восхищение. Также пожелать хорошего настроения, бодрости, веселья, терпения и удовольствия от работы.

***

В этот светлый, радужный день хочется поздравить всех барменов. Пожелать счастья, везения, удачи. Пусть дарит вдохновение, ловкость, виртуозность, везение каждый день. Пусть напитки ваши станут еще вкуснее, более фантастическими и незабываемыми. Удачи и процветания вашей профессии.

***

Дорогие наши бармены! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Спасибо вам, наши дорогие, за ваш труд и терпение, и за то, что делаете нашу жизнь более насыщенной и интересной. Желаю вам успехов в работе, творческого подхода, все время расти, развиваться и совершенствоваться. Также желаю вам, крепкого здоровья как физического так и нравственного, терпения, мудрости и конечно же любви, ведь, чтобы создавать такие вкусные шедевры она просто необходима.

***

Поздравляю с международным днем бармена! Пусть талант “алхимика” развивается и обогащается новыми замечательными сочетаниями и вкусами. Экспериментируйте, пробуйте новые последовательности и наполнители, чаще улыбайтесь и радуйтесь положительным эмоциям от своих шедевров. Удачи, больших достижений и любви!

***

Как приятно смотреть на бармена, который у стойки бара что-то там умничает со своими коктейлями. Настоящий король вин. Он всегда посоветует, что лучше приобрести любой случай торжества. Сегодня праздник твой, мой замечательный бармен. Я от всей души поздравляю тебя и желаю удачи, счастья и любви. Пусть твой профессионализм преуспевает с каждым днем. Мира, успехов и хорошего настроения каждый день. Хороших друзей тебе и всех земных благ

***

Февральский морозный вечер мы спешим в кафе, чтобы поздравить нашего дорогого бармена с праздником. Нам так приятно общаться с таким тактичным, внимательным, вежливым человеком. А сколько он знает вин! Здесь уже не поспоришь. Как приятно насладиться освежающим коктейлем, собственноручно приготовленным барменом у нас на глазах. Сегодня поздравляем тебя с праздником. Радости и удачи, успехов и везения, терпения и мудрости во всем. Пусть всегда все мечты сбываются. Пусть работа доставляет только удовольствие.

Сохраняй поздравления с днем единения, чтобы поздравить своих родных и друзей с праздником.

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