Международный День повара 2023: когда отмечают и какие существуют традиции по всему миру

Каждый год 20 октября кулинары всего мира отмечают профессиональный праздник. Его основал конгресс Всемирной ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году. День повара: когда отмечают и какие существуют традиции в разных странах мира — читай в материале.
День повара 2023 — праздник довольно молодой. Во Всемирную ассоциацию сообществ шеф-поваров, которая основала праздник, входят примерно восемь миллионов человек со всех концов света, а потому их мнения было достаточно для утверждения этого праздника.
Известно, что этот день отмечают профессионалы в 70 странах мира. 20 октября проводят кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе, представители этой отрасли.
Оценивают не только по скорости приготовления и вкусу, но и учитывают новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а также презентацию блюда.
Оценивают не только по скорости приготовления и вкусу, но и учитывают новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а также презентацию блюда.
Также проводятся различные дегустации, на которых собирают много людей разных профессий.
Если ты думаешь над тем, когда день повара в Украине, то у нас празднуют профессионалы два раза в год. Ведь кроме международного праздника 20 октября, существует День работников пищевой промышленности.
Его отмечают 15 октября (в третье воскресенье месяца). Этот день считается профессиональным праздником работников пищевой промышленности Украины.
Его учредили в 1995 году указом президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов.
Шеф-повара в разных городах нашей страны устраивают различные мероприятия в этот день. Например:
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