“Сбить ракету в домашних условиях”: где скачать мобильное приложение, которое поможет нашей ПВО

Украинская нация — армия воинов, готовых идти на вражескую технику с голыми руками. Недаром в Google Trends появляются запросы “как сбить ракету в домашних условиях”, а люди готовы собирать невероятные суммы только за сутки ради мести за обстрелы гражданских городов.

Навстречу такой инициативности пришли украинские разработчики: Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ сообщило о разработке мобильного приложения єППО — теперь каждый желающий может помочь силам противовоздушной обороны нашего неба.

Пока приложение доступно для Android, но уже через несколько недель пользоваться єППО смогут и владельцы iOS.

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Для этого необходимо поставить приложение єППО на свой смартфон, за несколько секунд пройти авторизацию с помощью Дії, нажать Тест, чтобы убедиться, что все работает, и быть готовыми известить зенитчиков об увиденной угрозе.

В Управлении стратегических коммуникаций объясняют: Android-версия приложения єППО, разработанная конструкторской группой Технари, уже прошла верификацию Google. Приложение єППО уже доступно на PlayMarket.

Теперь каждый гражданин Украины может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне нашего неба.

Данная инициатива может облегчить работу наших военных, ведь именно от ПВО зависит спокойствие мирного населения. А ранее мы разобрали и объяснили, как работает израильская система ПВО и возможно ли такими установками “покрыть” всю Украину.

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