Зажигательная звездная тройка: кто будет ведущим Нацотбора на Евровидение-2024

Все мы ждем финала Нацотбора Евровидения-2024, ведь станет известно кто и с какой песней будет представлять страну на конкурсе.

Украинцы могут выбрать судей Нацотбора в приложении Дія. А сейчас стали известны имена ведущих Нацотбора на Евровидение-2024, сообщило Суспільне.

Ведущие Нацотбора на Евровидение-2024

Одним из ведущих стал Тимур Мирошниченко. Мужчина — неизменный голос Евровидения в Украине еще с 2005 года. Он подчеркнул, что для него это важно, ведь он в семье уже 19 лет.

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Второй ведущей стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. В 2023 году Юлия была одной из ведущих Еаровидения-2023 в Великобритании. Она признается, что это был незабываемый опыт и более яркого и творческого события сложно представить.

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Третьим ведущим Нацотбора на Евровидение-2024 стал стендап-комик Василий Байдак. Мужчина впервые будет ведущим Нацотбора, но он известен украинцам благодаря своим креативным сборам, ведь часто он делает их в формате запоминающейся песни. Его сборы закрываются довольно быстро.

Финал Национального отбора состоится уже 3 февраля, звездная тройка ведущих будет работать как вместе на главной сцене, так и отдельными парами в определенных зонах.

Ранее Василий Байдак в своем интервью рассказал о волонтерстве и важности донатов.

Фото: timur.miroshnychenko; the_hardkiss; by_by_duck / Instagram

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