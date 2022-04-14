Путешествия и вдохновение

Кавер для шлема и правильный броник — как выбрать качественное военное снаряжение для бойцов

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 14 апреля 2022, 18:00
Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Фото: Facebook

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