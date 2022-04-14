Кавер для шлема и правильный броник — как выбрать качественное военное снаряжение для бойцов

Во время войны особенно важно обезопасить себя на самом высоком уровне. Расскажем, какому снаряжению отдать предпочтение, чтобы остаться целым и невредимым.
Бронежилеты защищают от пуль и осколков — это их основная задача во время войны. Это происходит благодаря материалу, который находится во внутренней части жилета — по бокам и на шлейках над плечами.
У бронежилетов возможны вариации с дополнительной защитой шеи и паха. Они имеют большую площадь защиты, чем плитоноски.
Плитоноска — изделие, в которое вставляются защитные плиты. Она должна быть сшита из специальной нейлоновой ткани высокой плотности, не менее 1000d (например, Cordurа).
Сама по себе она защищает только те места, где вставлены плиты. Плитоноска должна выдерживать минимум две защитные плиты и подвешенную амуницию.
Принимай решение по своему усмотрению. Это определяется сложностью и опасностью задачи.Вид брони выбирается следующим образом:
Они должны быть изготовлены из таких материалов:
Керамические плиты могут быть двух вариантов: с прорезиненными краями и без них. Отличие в том, что керамическая плита без резины будет хрупкой и жесткой по бокам, но площадь защиты больше.
Совет: если покупаешь керамические плиты, нужно брать три штуки на каждого бойца. Ведь они хрупкие и должны быть в запасе.
Совет: если покупаешь керамические плиты, нужно брать три штуки на каждого бойца. Ведь они хрупкие и должны быть в запасе.
Плиту надевают надписью Strike Face от себя.
Шлем защищает от осколков и пистолетных пуль. Он должен быть крепким и огнеупорным. Шлемы должны быть оборудованы:
Уровень защиты должен быть согласно NIJ — III А. Это единственный разрешенный и максимальный из имеющихся.
Страйкбольные и игровые шлемы не пригодны для использования во время боевых действий.
Для бронежилетов, шлемов и плит средний срок годности — пять лет.
Плитоноски не имеют срока годности, они должны быть новыми. Чем они старше, тем ниже степень защиты. Эти материалы одноразовые и требуют замены в случае повреждения.
В конце срока годности бронежилеты и другое снаряжение подлежат списанию, так как материал утратил защитные свойства.
Обращайте внимание на дату изготовления и сроки, ведь недобросовестные продавцы начали массово реализовывать старый списанный товар.
Продавец должен предоставить сертификаты на каждый товар отдельно.
Там должно быть указано:
Шлемы, бронежилеты и плиты приравниваются к гуманитарной помощи.
Для того чтобы их ввезти, нужно заполнить декларацию и указать:
Последние данные можно получить у поставщика снаряжения.
Декларация заполняется заранее, а не при пересечении границы. Нужно заполнить два экземпляра, один из которых будет у водителя, другой — заберут таможенники.
Оба экземпляра нужно сфотографировать и отправить волонтерам или другим ответственным за груз. Дополнительные документы не требуются, но лучше сделать гарантийное письмо.
Для ввоза плит необходимо только в гарантийное письмо конечного пользователя. Его также заполняют заранее. Некоторые производители требуют договор между ними и фондом и Укроборонпромом.
Это значит, что конечным потребителем будет государство. Для этого требуется официальное письмо-запрос на продукцию от воинской части.
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