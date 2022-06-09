Настоящая дружба — самый ценный дар для каждого. Поздравления с Международным днем друзей в картинках

Богдана Макалюк, редактор сайта Валентина Бойко, web-дизайнер сайта 09 июня 2022, 13:43
Привітання з Днем друзів
Фото: Unsplash

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