Низкий вам поклон, отважные бойцы медицинского фронта! Как Зеленские поздравили медсестер с профессиональным праздником

Сегодня, 12 мая, в мире отмечается День медицинской сестры. Украинские медики дают мощный пример несокрушимости, преданности своему делу и присяге Гиппократа.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили храбрых медсестер с большими добрыми сердцами.

Война превратила наших медсестер в отважных бойцов медицинского фронта, которые каждый день в самых горячих точках, рискуя собственной жизнью, спасают украинцев, — написала Зеленская в своем Telegram-канале.

В этот день президент наградил медицинских сестер и поделился несколькими историями, которые заслуживают особого внимания.

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Оксана Баландина прикрыла собой любимого во время авиабомбардировки и потеряла обе ноги.

Татьяна Тарасенко вместе с главной медицинской сестрой организовывали эвакуацию раненых и больных из разбомбленной больницы.

Наталья Абашник продолжала работать в жестких условиях бомбардировки Харькова.

Ирина Вернигора осталась верна своему делу и лечила под постоянными обстрелами в Чернигове.

Алла Монец с первых дней войны организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных.

Оксана Уманец, самостоятельно, во время обстрелов больницы в Чернигове, поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 кг в полной амуниции.

Людмила Гусак наладила работу в больнице и превратила медучреждение в центр получения и предоставления гуманитарной помощи.

Вера Целик принимала роды и постоянно была рядом с роженицами и их семьями в бомбоубежище во время беспощадных ракетных ударов по больнице.

Светлана Клименко во время войны потеряла мужа и сына. И несмотря на свою боль фактически жила и работала в больнице все дни оккупации. Продолжает спасать людей и сейчас.

Мария Адаменко работала без электроэнергии и водоснабжения в оккупации Иванкова. Ее больница заботилась о пациентах, а также выдавала медикаменты и гуманитарную помощь.

Вся страна искренне благодарит своих ангелов-хранителей — медицинских работников, которые, несмотря ни на что, не оставляют в беде своих пациентов.

Украинские врачи принимают роды и, несмотря на взрывы и обстрелы, продолжают спасать жизнь детей. Читай, как медсестра Светлана Гломозда из Чернигова работала без водоснабжения, тепла и электроэнергии в роддоме.