Низкий вам поклон, отважные бойцы медицинского фронта! Как Зеленские поздравили медсестер с профессиональным праздником

Елена Яковлева, редактор сайта 12 мая 2022, 19:29
Володимир Зеленський привітав медсестер з професійним святом
Фото: Telegram

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