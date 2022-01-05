Нова радість стала: мы разобрали, какая разница между колядками и щедровками и когда их петь

О каждом народе ходят разные предубеждения. И хоть недавно нас показали не с лучшей стороны в некоторых фильмах, однако с уверенностью можно сказать — украинцы настолько многогранны, что одним клише нас не описать.

Особой гордостью являются наши традиции. Однако сначала стоит в них разобраться. И начнем с тех, что ждут нас в ближайшие дни — колядование, щедрование и посевание.

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Что такое колядование

Колядование — древний обычай/обряд, предусматривающий обход разных домов, параллельно распевая колядки (календарно-обрядовые песни). Целью такой традиции является известить всех, что Иисус Христос родился.

Каковы особенности колядования

Звезда с лентами и образом рождения Христа внутри, рушник, свеча и колокольчик — традиционные атрибуты колядования. Некоторые могут брать фонарь в виде звезды или месяца, чтобы колядников было видно издалека.

Лагеря колядников могут насчитывать от шести до десяти человек, среди которых могут быть так называемые казначей, михоноша, скандальник и даже несколько музыкантов. Возглавляет их человек, званый березой. Он знает все колядки и должен вести всех за собой.

Когда колядовать

Преимущественно в Украине колядуют 7 января. Однако в некоторых областях, в основном на Западе, колядовать начинают еще в Сочельник, 6 января.

Что такое щедрование

Щедрование — древний обычай/обряд, предусматривающий обход разных домов, во время которого поют щедровки (календарно-обрядовые песни). Цель такой традиции — пожелать хозяевам здоровья и достатка и получить за это определенное вознаграждение.

Каковы особенности щедрования

Преимущественно щедрует только молодежь. По традиции девушки поют щедровки.

Молодые парни, в свою очередь, переодеваются в Меланку, Василия, Козу и даже Смерть и дополняют все действо танцами и шутливыми сценками.

Когда щедровать

Традиционно щедровать принято в канун Старого Нового года 13 января до полуночи (на Святого Василия и преподобной Мелании по церковному календарю). Некоторые предпочитают еще раз воспользоваться возможностью и пощедровать на Крещение 18 января, однако это уже не обязательно.

Что такое посевание

Посевание — древний обычай/обряд, предполагающий обход домов своих родственников, соседей и знакомых. Целью традиции является поздравить хозяев с Новым годом, пожелать здоровья и достатка и получить за это вознаграждение.

Каковы особенности посевания

Традиционно посевают мужчины, поскольку, согласно давнему поверью, в Новом году первым в дом должен войти мужчина, чтобы все в семье было хорошо. Для посевания используют обычно зерно, в частности рожь или пшеницу.

Ранее было принято, чтобы часть полученных денег за посевание мужчина относил в церковь.

Когда посевать

Посевают обычно в первый день Старого Нового года, то есть утром 14 января.

А если вы привыкли праздновать в более комфортных домашних условиях вместе с семьей, то стоит почитать как готовится традиционная кутья и рецепты рождественского блюда.