Успеешь ли ты доставить счастье? График работы Новой почты на Новый год 2023 и праздники

Счастье — это прекрасная вещь, которая наполняет нашу жизнь. А доставлять кому-то радость, пожалуй, одно из самых приятных занятий. Особенно в праздничное время.

Чтобы успеть отправить подарки своим близким и родным людям, которые находятся очень далеко, нам сейчас приходится пользоваться почтой. Некоторые украинцы выбирают Новую почту, поэтому важно знать, работает ли она в новогодние и рождественские праздники.

Мы понимаем важность доставки в предновогодние дни и хотим, чтобы каждый успел получить свое отправление от друзей, родных и близких, — отмечается на сайте перевозчика.

Поэтому график работы не сильно изменился. Однако чтобы все успеть и ничего не забыть, смотри ниже, как работает Новая почта на Новый год.

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График работы Новой почты на Новый год 2023 и праздники

На Рождество 25 и 26 декабря отделения будут работать по своему привычному графику. То есть в воскресенье посетить перевозчика можно будет с 09:00 и до 18:00. В понедельник отделения будут работать с 08:00 до 19:00.

На Новый год 31 декабря Новая почта откроет свои двери часом раньше в 08:00 и будет работать по привычному графику до 19:00.

Однако следует отметить, что 1 января отделения не будут работать. Также загрузка посылок в почтоматы не будет производиться. В этот день можно будет забрать только предварительно загруженные в почтоматы посылки.

На Рождество 7 января отделения будут работать по своему привычному графику с 09:00 и до 18:00.

Зимние праздники всегда ассоциируются с добром, сказкой и чудесами. В этом году украинцы как никогда нуждаются в приятных воспоминаниях и свете. Поэтому приложение Киев цифровой объявил о запуске сервиса для киевлян и гостей столицы Тайный почтальон. Читай, как собственноручно создать поздравление для других.

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