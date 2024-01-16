Новогодние комедии: ТОП-15 фильмов, увлекающих своей атмосферой

Вопреки тому, что 2023 принес украинцам немало боли и испытаний, зима остается временем чудес, поскольку новогодний цикл праздников всегда приносит новые надежды и мечты.

Чтобы сделать праздничное настроение не только дома, но и в душе, можно посмотреть атмосферные ленты. Лучшие новогодние комедии — найдешь в нашем материале.

Новогодние комедии 2023: фильмы для праздничной атмосферы

Любите Куперов

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Шарлотта Купер мечтает организовать рождественский праздник, который запомнится всей семье. Собираются все: бабушка с дедушкой и дети Шарлотты, давно живущие отдельно.

Их разные проблемы, радости и рождественские волшебства объединяются в этом волшебном фильме, который можно просматривать всей семьей.

Четыре Рождества

Согласно сюжету, влюбленная пара, Брэд и Кейт, пытается встретить Рождество вместе со своими родителями в четырех разных местах. Фильм пронизан интересными историями, искренним смехом и теплом.

Магазин за углом

В фильме менеджер магазина подарков Альфред Кралик и продавец Клара Новак начинают общаться анонимно через переписку, не зная друг друга. Рождественское чудо готовит им неожиданную судьбу.

Рождественская ночь в Барселоне

Лента сочетает в себе любовные истории разных пар и одиноких сердец. Все они переплетаются в Барселоне, создавая магию любви во время рождественских праздников.

Дух Рождества

Фильм для тех, кто мечтает погрузиться в волшебную атмосферу праздничных дней. Музыкальная интерпретация известного романа Чарльза Диккенса о завистливом и жестоком мужчине, обнаруживающем подлинную сущность Рождества.

8 женщин

Фильм идеально подойдет для тех, кто обожает детективы. В покрытой снегом французской провинции семья готовится к Рождеству, но праздник прекращается, когда хозяина дома убивают. 8 женщин, которые были ему близки, начинают расследование.

Отдых по обмену

Две девушки, покинувшие своих бойфрендов из-за постоянных измен, решают обменяться квартирами. Однако есть одна проблема — большое расстояние.

Айрис живет в Лондоне, а Аманда — в Южной Калифорнии.

Но когда ты готов бросить все и убежать на другой конец света, расстояние не является проблемой. Поэтому их жизнь круто меняется в лучшую сторону.

Дневник Бриджит Джонс

Бриджит Джонс — незамужняя 32-летняя женщина, которая комплексует из-за лишнего веса. На Рождество, которое она, как всегда, проводит в доме родителей, мать знакомит ее с разведенным Марком Дарси.

Однако Дарси — не мужчина мечты для Бриджит, напротив, между ними возникает антипатия. Кроме того, Бриджит решает похудеть, бросить курить и начать встречаться с достойным человеком. Чтобы зафиксировать все свои решения, мнения, успехи и неудачи, Бриджит ведет дневник.

Привет семье

Семья Стоун славится прекрасной репутацией. Однако когда любимый сын приводит невесту, успешную Мередит, эксцентричные родственники решают выразить свой решительный протест против этого союза.

Пока ты спал

По сюжету Люси (главная героиня) — одинокая работница метрополитена, однажды спасающая неизвестную жертву нападения на платформе.

Люси помогает ему в больнице, а его родственники считают его невестой. Пока мужчина находится в коме, его так называемая девушка начинает входить в роли и знакомится с его семьей.

Семейный обмен

Джесс и Билл Уокер пытаются сохранить родственные связи, когда их дети выросли, стремятся к независимости и отдаляются друг от друга.

Встреча с астрологом неожиданно приводит к сюрреалистическому обмену телами в самый важный день их жизни.

Теперь Уокерам придется объединиться, чтобы преодолеть трудности, связанные с получением ожидаемого повышения, успешным прохождением собеседования в колледже, заключением контракта на запись музыки и определяющей игрой в футбол.

Незабываемое Рождество

Сьерра Бельмонт — наследница предпринимателя, владеющая роскошным горнолыжным курортом. Ее предполагаемая жизнь меняется, когда она получает амнезию по причине несчастного случая.

Местная больница сталкивается с проблемой, но Джек, владелец небольшой гостиницы, решает взять на себя заботу о Сьерре. Следовательно, избалованная девушка попадает в волшебный мир простой семьи, где царит взаимопонимание, поддержка и любовь.

Аромат любви

Наталья, проживающая в Лос-Анджелесе, ищет свою идеальную половинку. Последний роман завершился раскрытием того, что ее партнер был женат.

Натали решает использовать приложение для знакомств и встречает Тэга. Он живет на Восточном побережье, поэтому Натали решает преподнести ему сюрприз. Однако по приезду она обнаруживает обман. Вместо красавицы Теги, ее ждет неуверенный в себе Джош, мастер фотошопа.

Кто в доме папа 2

Дасти и Брэд когда-то были непримиримыми конкурентами. Второй, отказавшись от ответственности за детей, покинул свою любимую женщину. Теперь она уже с Дасти, и их дети хорошо воспринимают его. Но однажды герой решил вернуться.

Отчим и отец долго соревновались. В конце концов, они оба понимают, что могут стать отличным дополнением для общей семьи.

Близится новогодний праздник. Мужчины готовятся к празднованию вместе, не осознавая, что их ждет самый невероятный и сложный праздник в их жизни. К празднованию присоединяются и родители Дасти и Брэда, разжигая дух конкуренции, что может поставить под угрозу все их подготовки.

Рождество на двоих

Молодая беззаботная девушка Кейт работает эльфом в магазине новогодних товаров в Лондоне. Кейт — настоящая беда, злоупотребляющая алкоголем и игнорирующая мнения окружающих, даже родных. Она плывет по течению, не строя никаких планов.

Кейт потеряла интерес к жизни и утратила мечтательность. Однако встреча с очаровательным Томом кардинально изменяет ее подход к жизни. В этом году Кейт решила поделить Рождество на двоих вместе с любимым человеком, с которым хочется творить, мечтать и жить.

В период новогодних праздников так хочется атмосферных снимков, чтобы хоть как-то поднять настроение! Держи идеи для фотосессии зимой, чтобы отвлечься.

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