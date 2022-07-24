Изменились правила: как получить водительское удостоверение в Украине и что делать украинцам в ЕС

Ранее водительское удостоверение в Украине можно было получить после двух месяцев обучения в автошколе и успешной сдачи экзаменов: теории и практики.

С 24 июля 2022 года в системе введут значительные изменения. Чтобы получить водительское удостоверение, нужно будет пройти два этапа обучения в автошколе.

Как получить водительское удостоверение в Украине

Один этап равен одному месяцу, однако с 24 июля теория и практика будут изучаться не вместе, а по отдельности. Экзамены нужно сдавать дважды, после завершения каждого этапа.

Обучение будет выглядеть так: ты должен(-на) пройти теоретическое обучение и успешно сдать экзамен, на котором нужно ответить на 20 вопросов за 20 минут.

Экзамен будут считать успешно сданным, если ты допустил(-а) не более двух ошибок. Когда сдашь теорию, тебе выдадут теоретическое удостоверение, которое будет действовать год.

Теоретическое удостоверение означает, что ты успешно прошел(-ла) первый этап обучения и имеешь право приступить к следующему.

Чтобы перейти к обучению водительской практике, у тебя есть год, пока действительно теоретическое удостоверение.

После прохождения второго этапа и сдачи экзамена по вождению ты получишь свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.

Действительны ли украинские права в ЕС?

Европейский парламент принял решение, которое признает действующими украинские водительские удостоверения на территории ЕС. Это касается людей, получивших статус временной защиты и пересекших границу после 24 февраля.

Людям с временной защитой не нужно менять свое водительское удостоверение на документ ЕС или сдавать новый экзамен.

Если умеешь управлять автобусом или грузовиком, то можешь получить работу перевозчика в ЕС или беспрепятственно транспортировать товары оттуда в Украину.

Для этого нужно пройти краткий курс обучения и сдать экзамен, чтобы подтвердить свой сертификат профессиональной пригодности.

Если я потерял(-а) водительское удостоверение в ЕС?

Если ты потерял(-а) свое водительское удостоверение или его украли, то следует обратиться в соответствующие органы в той стране ЕС, где ты находишься.

Там тебе могут выдать новые европейские документы после того, как проверят в украинских органах власти, что у тебя есть действительное украинское водительское удостоверение.

Также украинские органы должны предоставить справку, которая подтвердит твою умственную и физическую пригодность управлять транспортным средством.

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